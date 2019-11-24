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ثقافة

غدا.. افتتاح فعاليات الدورة 24 لمعرض فن بلا أسوار بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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أ ش أ
يفتتح مطران شمال أفريقيا للكنائس الأسقفية المطران سامى شحاته غدا الاثنين فعاليات الدورة 24 لمعرض فن بلا أسوار، تحت عنوان "الكريسماس".

وتقام دورة المعرض بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.

وقال مدير مركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية نادر ونيس - في تصريح اليوم الأحد - إن المعرض يقام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأوضح ان المعرض يضم مختلف أنواع الفنون التشكيلية من تصوير ونحت، إلى جانب مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، بمشاركة أكثر من 200 فنان من الشباب.

وأضاف أن المركز يحرص على تنظيم المعرض بصورة دورية؛ بهدف نشر ثقافة تقدير الفن والجمال في الشارع المصري، وإعطاء الفرصة لكل صانع جمال وفنان لعرض أعماله.
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