محمد حماقى يدعم فريقه فى برنامج ذا فويس.. شاهد

شارك المطرب محمد حماقى، عبر حسابه الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من الصور، من برنامج ذا فويس، بصحبة فريقه لتقديم الدعم لهم.



وعلق حماقي على الصور: "فخور جدًا بفريقي والتطور الملحوظ في أدائهم النهارده.. انتوا اشتغلتوا على نفسكم كتير الفترة اللي فاتت وقدرتوا النهارده تترجموا ده على المسرح وتظهروا إمكانيات صوتكم بشكل أحسن".



نالت الصور إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، وجاءت بعض التعليقات كالآتى:



فريق رائع .. بالتوفيق



برافو حماقي اختيار موفق



انت احلي مدرب واحلي صوت عندك ان شاء الله 😍😍



قرار صائب حماقي كلنا بنحبك عشان منصف بجد شكرا يارب فريقك يكسب



يذكر أن آخر أعمال محمد حماقي ألبوم غنائي بعنوان "كل يوم من دا" من إنتاج شركة نجوم ريكوردز تم طرحه في العام الجاري.