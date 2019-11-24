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محافظات

كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
كارت الصحة
كارت الصحة
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مروة فاضل
بضغطة زر واحدة تستطيع الحصول علي تاريخك المرضي.. كارت الصحة حلم تحول إلى حقيقة علي أرض محافظة المنوفية دشنه طالب بكلية الطب كبديل إلكتروني للبيانات الصحية لأى مريض.

"من دلوقتي مش هنحتاج ورق ولا روشتات تاني كل البيانات الطبية هتبقي علي كارت إلكتروني للتسهيل علي المرضي" هكذا شرح أندرو سعد طالب الفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة المنوفية مشروعه الذي بدأه منذ عامين وتحول من حلم إلى حقيقة. 

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وقال أندرو سعد، إن كارت الصحة بديل إلكتروني للبيانات الصحية لأى مريض لمعرفة تاريخه المرضي وكافة الأوراق والشائعات الخاصة به منذ إصابته بأى مرض لتسهيل تشخيص مرضه دون حاجة لأوراق سابقة، موضحا أن الفكرة جاءت له منذ عامين حينما كان متدربا بالمستشفي وجاءته سيدة مسنة لديها مشكلة في معدتها وتحتاج إلى دواء ٣ حقن مسكنات ولكن لا تعرف تاريخها المرضي وإعطائها الدواء سيكون هناك مخاطرة لعدم معرفة طبيعة مرضها فاضطر الأطباء لاعطائها العلاج بالمخاطرة لإنقاذ حالتها.

وأضاف، أن الفكرة جاءت له منذ ذلك الوقت بعمل ملف إلكتروني لكل مريض يتضمن تاريخه المرضي دون الحاجة إلى أوراق معه، موضحا أنه بدء في تنفيذ الفكرة بمعاونة ١١ شخصا وتحولت الفكرة إلى واقع من خلال موقع إلكتروني يتضمن ملفات المرضي بالتعاون مع صيدليات وأطباء ومعامل أشعة وتحاليل بالاحتفاظ بالبيانات الصحية للمريض من خلال تطبيق ايضا علي الهاتف المحمول.

وأكد، أنه تم تنفيذ الفكرة بعاصمة محافظة المنوفية مدينة شبين الكوم وتم عرضها علي عدد من الأطباء وتحويل الروشتات وأوراق المريض إلي إلكترونية علي الكارت واشترك معهم عدد من الصيدليات والمعامل، بينما أبدى آخرون رفضهم لرغبتهم في الاستمرار " بالورقة والقلم " وعدم وجود وقت للتعامل إلكترونيا.

وتابع، أن الفكرة سيتم نقلها إلى عواصم باقي المحافظات لتعميمها، موضحا أن الاتجاه للتكنولوجيا أصبح ضرورة حتمية في بلدان العالم.

وأضاف أندرو، أن الكارت سيفيد المريض في أوقات الطوارئ من حيث معرفة فصيلة دمه وكافة المعلومات عنه من خلال إدخال بياناته علي كارت الصحة، موضحا أنه تلقي عروض كثيرة لبيع مشروعه ولكنه رفض قائلا " أنا لو بيعتلهم المشروع ده فكرته هتروح والهدف منه هيضيع، أنا عامل ده علشان الناس وتحديدًا الطبقة الفقيرة، هُم هياخدوه يخصخصوه للناس اللي معاها فلوس، ويعلّوا تكلفته على الناس ... وبكده هبقي ما استفادتش غير الفلوس، ومش ده اللي أنا عايزه ".

وأشار طالب الطب، إلى أنه عرض عليه ٢ مليون جنيه من شركتين إحداهما خارج مصر ومنهم من عرض شراء المشروع لإغلاقه وإضاعة الفكرة لترويج لفكره أخرى ومحاربته، موضحا أنه لا يريد أن يتحول مسار مشروعه الي مجال أخر وفكرته تسعي إلي مساعدة المرضي.

وقامت أسرة Healthtag بكلية الطب بالتعاون مع أسرة why not بتدشين مبادرة كارت الصحة بحضور الدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة، الدكتورة أمل عيسى أستاذ بقسم الميكروبولجى، الدكتور هيثم ميمون وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور شريف شامة بقسم العقاقير المبادرة عبارة عن كارت لتخزين بياناتك الشخصية والطيبه مثل الاسم والسن، رقم التليفون والعنوان فصيلة الدم والحساسية والعمليات السابقة، كل التحاليل والإشاعات الخاصة بك. مقدمة الخدمة الصحية من عيادة، صيدلية، معمل، مستشفي، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير الوقت والمجهود.

كما قامت أسرة مبادرة كارت الصحة بتدريب طلاب كلية الصيدلة على كيفية استخدام نظام كارت الصحة وخاصة إضافة البيانات الخاصة بكل طالب ويتم استخدام كارت الصحة مع بعض المعامل والصيدليات والمستشفيات بخصم على كل كارت.
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
كارت الصحة.. تاريخك المرضي إلكتروني وصرف الروشتات دون أوراق
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