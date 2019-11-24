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حوادث

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة 3 مسئولين للمحاكمة لاتهامهم بالتهرب الضريبي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:43 ص
النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية
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محمد عبدالله
أحالت النيابة العامة 3 مديرين مسئولين عن شركتي سمارت ايجيبت جروب وسمارت إيجيبت للأمن والحراسة، وهى شركة مساهمة، للجنايات لاتهامهم بالتهرب الضريبي بقيمة 1300000 جنيه. 

وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية بطلب بتاريخ 2 مارس 2019 الإحالة إلى النيابة العامة واعقبه طلب بتاريخ 12 أكتوبر بتحريك الدعوة الجنائية. 

حيث أن المتهمون بصفتهم مسجلان وخاضعان لأحكام الضريبة العامة على المبيعات بصفتهم المسئولان عن شركة. سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة تهربا من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطهما أمن وحراسة ونظافة وتوريدات خلال الفترة وذلك بأن قاما بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن اصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بالفحص للمستندات والدفاتر وأجهزة الحاسب الآلي والحاسب الآلي المحمول والمضبوطة لشركتي سمارت إيجيبت للأمن والحراسة ، سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة والمسئول عنهما المتهمين تبين تهربهما من أداء ضريبة القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليهم عن نشاط أمن وحراسة ونظافة وتوريدات عمومية خلال الفترة من 2014 وحتى عام۲۰۱۸.

فضلا عن تقديمهما خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها وذلك بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية ويستحق على المتهمين "سها.س.ع.ع" و"عبد المنعم.ع.إبراهیم" و"أ.ف.م.س"، ضريبة مبيعات قدرها" 300000جنيه بخلاف الضريبة الإضافية ويستحق وضريبة قيمة مضافة قدرها 1000000 مليون جنيه بخلاف التعويضات المقررة قانونا.
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