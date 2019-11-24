بناء على طلب وزير المالية.. إحالة 3 مسئولين للمحاكمة لاتهامهم بالتهرب الضريبي

أحالت النيابة العامة 3 مديرين مسئولين عن شركتي سمارت ايجيبت جروب وسمارت إيجيبت للأمن والحراسة، وهى شركة مساهمة، للجنايات لاتهامهم بالتهرب الضريبي بقيمة 1300000 جنيه.





وجاءت تحقيقات النيابة العامة بعد أن طلب وزير المالية بطلب بتاريخ 2 مارس 2019 الإحالة إلى النيابة العامة واعقبه طلب بتاريخ 12 أكتوبر بتحريك الدعوة الجنائية.





حيث أن المتهمون بصفتهم مسجلان وخاضعان لأحكام الضريبة العامة على المبيعات بصفتهم المسئولان عن شركة. سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة تهربا من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطهما أمن وحراسة ونظافة وتوريدات خلال الفترة وذلك بأن قاما بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة وذلك بأن اصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه بالفحص للمستندات والدفاتر وأجهزة الحاسب الآلي والحاسب الآلي المحمول والمضبوطة لشركتي سمارت إيجيبت للأمن والحراسة ، سمارت إيجيبت جروب للأمن والحراسة والمسئول عنهما المتهمين تبين تهربهما من أداء ضريبة القيمة المضافة والمبيعات المستحقة عليهم عن نشاط أمن وحراسة ونظافة وتوريدات عمومية خلال الفترة من 2014 وحتى عام۲۰۱۸.



