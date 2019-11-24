إصابة 7 اشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق طلخا بلقاس

اصيب ٧ أشخاص اثر حادث انقلاب سياره ميكروباص فى مصرف مائي، على طريق " بلقاس-طلخا"، أمام منطقة السرايا بالدقهلية .



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجده بانقلاب سياره ميكروباص فى مصرف مائي، على طريق " بلقاس-طلخا"، أمام منطقة السرايا بالدقهلية من شرطة النجدة ووجود مصابين .



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما ادى الى اصابة كلا من محمد ياسر محمد، 22 عاما مصاب بكدمات بالرأس وخدوش وسحاجات متفرقة، وامانى الحسينى السيد البطار، ٣٢ عاما مصاب بكسر بمفصل الفخذ الأيمن وكدمات بالظهر، ومنى السيد محمد على، 15 عاما مصاب بكددمات متفرقه بالظهر وإسراء متولى الشال متولى، ١٥عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحاجات بالزراعين، ومحمد لطفى عبد الفتاح محمد ٤٣ عاما مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة، ونوره أكمل شعبان السيد ، 15 عاما مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة،وعزه عرفات عبده محمد 15 عاما مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة.



فيما جرى نقل المصابون الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، والأجهزة التنفيذية لرفع آثار الحادث، .