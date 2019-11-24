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أخبار البلد

نقيب الجيزة: لا يجوز للصيدلي إعطاء الدواء عن طريق الحقن

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة نجوي هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، إن قانون الصيدلة لا يجيز للصيدلى إعطاء الدواء عن طريق الحقن داخل الصيدلية.

وأوضحت نجوى هاشم، لـ"صدي البلد" أن ما يقوم به الصيدلي هو بيع السرنجة فارغة كنوع من أنواع المستلزمات الصيدلية التى يجوز له بيعها بالصيدلية.

وأشارت إلى أن الصيدلية لم ولن تكون مصدرا لانتشار فيروس سي أو غيره من الفيروسات، لاتباع الصيادلة طرق مكافحة العدوى حال دخول أى مريض مصاب بنزيف أو ما شابه.

وأوضحت نجوى هاشم، أنه يوجد أدوية يستطيع الصيدلي صرفها دون روشتة الطبية؛ لأن الصيدلي خبير الدواء الأول، مضيفة أنها غالبا ما تكون أدوية موسمية.

وأرسلت النقابة بيانا منذ فترة، تنبه فيه على الصيادلة بمنع ضرب إعطاء في الصيدليات؛ لأن المضاعفات تكون خطيرة وهناك أكثر من حالة تعرضت للمضاعفات، نظرا لأن الحقن مفعولها سريع وفي حالة التشخيص الخاطئ، وارد أن يظهر مضاعفات حساسية للمريض ولذا نبهنا على الصيدلية، بمنع الحقن والاكتفاء بالبرشام.
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