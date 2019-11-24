طالع النخل مهنة تنقرض في سيوة.. التمر مصدر دخلها رغم انقراض المهنة

فواحة سيوة تعد من أهم مناطق إنتاج التمور فى مصر، والذى يلقى إقبالا كبيرا فى الأسواق ويعد مصدر دخل لأهالى الواحة.

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ونظرا لطبيعة واحة سيوة والتي يكون ارتفاع النخيل بها محدودا، فإن مهنة طالع النخل تعد من المهن القليلة جدا بالواحة، خاصة أنهم يعتمدون على سلم خشبي للصعود إلى النخلة والتي لا يزيد طولها على مترين بل من الممكن أن يتم جني ثمار النخيل دون الحاجة إلى الصعود عليها لقربها من الأرض.ويعتمد أهالي واحة سيوة على العمالة من محافظات الصعيد في جمع التمور، وذلك لقلة أعداد السكان بالواحة، بالإضافة إلى كثرة مزارع النخيل.يقول محمد عمران جيرى، عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة، إن واحة سيوة حسب تقرير مركز البحوث الزراعية بها ما يقرب من 550 ألف نخلة مزروعة فى 6810 أفدنة، بينما يوجد بمصر ما يقرب من 14 مليون نخلة.وأوضح أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحى (التمر الجاف)، والذى يعرف فى الإسكندرية باسم "أغزال"، ويسمى فى سيوة "الكاك" ويستحوذ على نسبة 20% من إنتاج سيوة، أما بلح "الصعيدى" الذى تنتج منه الواحة ما يصل إلى 65% من جملة إنتاجها من البلح، فيسميه أهل سيوة "بتنين تاسوتنت"، وهناك "العزاوى" وإنتاجه يزيد على 15% قليلا.وأضاف: "أما بلح أغزال، فلا يزيد عدد نخلاته فى سيوة على 30 نخلة وهو الأعلى سعرًا، وتطرح نخلة الأغزال من 5 إلى 30 كيلو فقط، فى حين أن النخلة العادية تطرح من 60 إلى 250 كيلو من البلح، وتطرح ثمارها فى شهر نوفمبر، فى حين أن الأنواع الأخرى تطرح فى شهر سبتمبر، ولونه أحمر داكن، ولا يحفظ أكثر من شهرين، عكس البلح الآخر الذى يمكن حفظه لمدة عام".وأشار إلى أن فترة الحصاد بمثابة أعياد بالواحة، حيث يشارك فى الاحتفال جميع سكان سيوة بالصعود بمنطقة جبل الدكرور، خلال الليالى القمرية، وتتضمن حلقات الذكر مع إقامة أكبر مأدبة غداء، يشارك فيها كل سكان وزوار الواحة.