لتبرعهم بأعضائهم.. منح 124 سعوديا وسام الملك عبد العزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بمنح 124 مواطنًا ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حي أو متوفى دماغيًا.



وكان وزير الصحة توفيق الربيعة، قال في أكتوبر الماضي، إن امرأة ميتة دماغيًّا أنقذت حياة سبعة أشخاص من الوفاة.



وعبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قال الربيعة: "لقد تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيًّا وبنجاح إلى سبعة أشخاص"، مشيرًا إلى أنه "تم تقسيم الكبد إلى جزءين وزراعتهما لمريضين".



وأضاف: "تمت زراعة كلى وبنكرياس لمريض، كما تم فصل الرئتين لمريضين، وزراعة قلب (المتوفاة دماغيًّا) لمريض آخر، وتم نقل الكلية للمريض السابع".



وتابع: "قام بجميع عمليات الزراعة جراحون سعوديون"، موجهًا الشكر لأهل المتوفاة على تبرعهم بأعضائها، لافتًا إلى أن عمليات الزراعة تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



ووجَه الوزير بأن "التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير"، مؤكدًا أن "مئات الأشخاص لدينا يموتون سنويًّا بسبب عدم توافر الأعضاء".



وكان مجلس الشورى السعودي وافق في 16 سبتمبر الماضي على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، وذلك عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية، حيث يهدف مشروع النظام المكون من 28 مادة إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وترخيص المنشآت الصحية، وتحديد مسئولياتها فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع أو الاتجار بالأعضاء البشرية.