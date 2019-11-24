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مرأة

أبرزها الحليب.. 4 أطعمة ممنوعة خلال فترة الحيض

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:31 م
صدى البلد
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رشا عوني
اعتادت بعض الفتيات على القيام ببعض العادات الخاطئة أثناء فترة الدورة الشهرية، منها بعض الأكلات التي تزيد من آلام الحيض لذا يفضل تجنبها والإكثار من المشروبات الساخنة وخاصة الزنجبيل، والابتعاد عن شرب القهوة خلال هذه الفترة تحديدًا.

ونصح موقع brightside بضرورة تجنب 4 أطعمة ومشروبات خلال فترة الدورة الشهرية لتخفيف الألم، وهي :

1- الحليب
يجب تجنب منتجات الألبان إذا كنت تعاني من تشنجات مستمرة وألم في البطن، حيث يحتوي الحليب على اللاكتوز، وهو نوع معين من السكر يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضمه، يمكن أن يسبب اللاكتوز الانتفاخ وآلام في المعدة والغثيان.


2- الحلوى والوجبات الخفيفة
الوجبات الخفيفة المفضلة لديك قد تحسِّن من حالتك المزاجية ولكنها تسهم أيضًا في الانتفاخ والغازات بسبب كمية السكر المكرر التي تحتوي عليها.

3- القهوة
تشير الدراسات إلى أن استهلاك الكافيين في الدورة الشهرية قد يؤدي إلى إطالة مدة الحيض، وفي بعض الحالات، قد يؤدي إلى انقطاع الطمث، وقلة الدم، لذا يفضل الإفراط في تناول القهوة خلال فترة الدورة الشهرية تمامًا.


4- الأطعمة الحارة
وهي تسبب التهابات المعدة، فيزداد الألم في منطقة البطن والمعدة خلال فترة الدورة الشهرية، لذا يفضل الابتعاد عن الأطعمة الحارة و الغنية بالبهارات خلال فترة الدورة الشهرية.
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