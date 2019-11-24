ربع كيلو سموم..تفاصيل استئصال مستشفى قنا أكبر حصوة فى العالم .. فيديو

قال الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا ، إن الأطباء نجحوا في استئصال أكبر ثالث حصوة فى العالم والتى تصنف ضمن أكبر الحصوات في العالم.





وكشف جوزيف وليم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، عن نجاح فريق طبي بقسم المسالك البولية في المستشفى التأمين في قنا بإزالة حصوة وسموم من كلى مريض بحجم 11 سم .





وأوضح جوزيف حليم ، أن هذه العملية تمت وأزيلت الحصوة التى تعد ضمن أكبر الحصوات في العالم ، لافتأ إلى أن وزن الحصوة يصل تقريبًا إلى 250 جراما " ربع كيلو " من كلى مريض .





وأكد جوزيف حليم أن عملية إزالة الحصى من كلى المريض كانت متشعبة وخطرة مشيرًا إلى أن هذه الحصوة تقارن بثالث أكبر حصوة مسجلة طبيًا عالميًا.



