ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ربع كيلو سموم..تفاصيل استئصال مستشفى قنا أكبر حصوة فى العالم .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:33 ص
كلى
كلى
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا ، إن الأطباء نجحوا في استئصال أكبر ثالث حصوة فى العالم والتى تصنف ضمن أكبر الحصوات في العالم. 

وكشف جوزيف وليم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN ، عن نجاح فريق طبي بقسم المسالك البولية في المستشفى التأمين في قنا بإزالة حصوة وسموم من كلى مريض بحجم 11 سم . 

وأوضح جوزيف حليم ، أن هذه العملية تمت وأزيلت الحصوة التى تعد ضمن أكبر الحصوات في العالم ، لافتأ إلى أن وزن الحصوة يصل تقريبًا إلى 250 جراما " ربع كيلو " من كلى مريض .

وأكد جوزيف حليم أن عملية إزالة الحصى من كلى المريض كانت متشعبة وخطرة مشيرًا إلى أن هذه الحصوة تقارن بثالث أكبر حصوة مسجلة طبيًا عالميًا.

وأكد جوزيف حليم ، أن الفريق الطبى فى سوهاج أيقن عند إجرائه هذه العملية وتم التعامل معها بدقة شديدة والتى كانت على درجة عالية من الصعوبة للحفاظ على وظائف الكلى بعد إجراء هذه العملية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يزن 6 كيلو جرامات.. تفاصيل استئصال ورم من سيدة بمركز أورام طنطا ..صور

الأكبر في العالم.. إزالة حصوة قرن الوعل من كِلية مريض فى قنا

جازبروم الروسية تبيع حصة 3.6% إلى مشتر واحد

ترشيحاتنا

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

سعر غير متوقع لـ فستان إليسا فى كندا.. صور

بسبب سيرجيو أجويرو.. مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة

أزمة بين أوكرانية وزوجها المصري حول اختفاء كريم وأمير بالتجمع

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

موعد مباراة أوراوا الياباني والهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

AdvertisementS

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل

شاهد ماذا وجد الأطباء داخل دماغ رجل بعد أكل كمية كبيرة من لحم الخنزير

شاهد.. سمية الألفي تروي تفاصيل قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا يصاحبه أمطار ورياح على غرب البلاد

رمضان صبحي يستقر على العودة للملاعب الأوروبية.. ورفض تجديد إعارته لـ الأهلي

دون علمهن.. سائق يصور النساء في السعودية وينشر الصور والمقاطع على تيك توك

انتشار شائعة وفاة حسن حسني.. تفاصيل

فضحتها طفلة.. الحكم على عجوز بالسجن مدى الحياة بعد 30 عامًا من ارتكاب الجريمة

علاقتي بـ كلوب جيدة .. مدرب المنتخب الأولمبي يكشف شرط انضمام محمد صلاح في طوكيو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من خل التفاح على الريق يوميًا ؟

بعد إعلانها الندم على الطلاق منه.. سمية الألفي تثير الجدل حول علاقتها بـ فاروق الفيشاوي

الأحد الناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهن سميرة سعيد.. نجمات تألقن في البدلة الرجالي.. من الأجمل؟

تويوتا بريوس تتحول إلى سيارة فيراري.. صور

سعر ومواصفات جيلي FY11 2020 شبيهة BMW X4 .. صور