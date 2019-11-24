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مرأة

العصبية والجفاف أبرزها.. تعرف على أسباب وأعراض الإغماء وكيفية التعامل معه

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:59 م
تعرف على اسباب واعراض
تعرف على اسباب واعراض الاغماء وكيفية التعامل معه
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حياة عبد العزيز
يحدث الإغماء لعدة أسباب من أبرزها انخفاض مستوى الدم والسكر في الجسم، فيجب الاهتمام بعلاج الأسباب المؤدية للإغماء المتكرر.

تعرف على أسبابه وأعراضه وكيفية التعامل معه، وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

أسباب حدوث الإغماء

الجفاف
إذا انخفضت مستويات السوائل في الجسم، ينخفض ضغط الدم، فيؤدي إلى انخفاض الأكسجين بالجسم وعدم وصول الدم إلى المخ فيحدث الإغماء.

مرض السكري
مرض السكري غير المنضبط، يؤدي لحاجة الشخص المصاب بالسكري إلى التبول بشكل متكرر، مما يؤدي إلى الجفاف، ويمكن لمستويات سكر الدم المرتفعة أن تتلف بعض الأعصاب، فيحدث الإغماء نتيجة لذلك.

العصبية
الأشخاص العصبيون يعانون من شكاوى كثيرة صحية، ومن أبرزها ضعف الجهاز العصبي، وانخفاض ضغط الدم في الجسم.

أعراض حدوث الإغماء
- شعور بالثقل في الساقين.
- عدم وضوح الرؤية.
- شعور الشخص بالدفء.
- الدوخة والدوار.
- التعرق الشديد.
- قيء وغثيان.

طرق إفاقة حالات الإغماء
- البحث عن مكان آمن للجلوس.
- عند الجلوس يجب ضع الرأس بين الركبتين.
- عند النوم ارفع قدميه لتدفق الدم من القلب إلى المخ.
- تخفيف جميع الأحزمة والأربطة.
- عندما يستعيد الشخص وعيه، لا تدعه ينهض بسرعة.
-عند الوقوف مرة أخرى لابد ان يكون ببطء.
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