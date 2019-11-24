العصبية والجفاف أبرزها.. تعرف على أسباب وأعراض الإغماء وكيفية التعامل معه

يحدث الإغماء لعدة أسباب من أبرزها انخفاض مستوى الدم والسكر في الجسم، فيجب الاهتمام بعلاج الأسباب المؤدية للإغماء المتكرر.





تعرف على أسبابه وأعراضه وكيفية التعامل معه، وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

أسباب حدوث الإغماء

أعراض حدوث الإغماء

طرق إفاقة حالات الإغماء

الجفافإذا انخفضت مستويات السوائل في الجسم، ينخفض ضغط الدم، فيؤدي إلى انخفاض الأكسجين بالجسم وعدم وصول الدم إلى المخ فيحدث الإغماء.مرض السكريمرض السكري غير المنضبط، يؤدي لحاجة الشخص المصاب بالسكري إلى التبول بشكل متكرر، مما يؤدي إلى الجفاف، ويمكن لمستويات سكر الدم المرتفعة أن تتلف بعض الأعصاب، فيحدث الإغماء نتيجة لذلك.العصبيةالأشخاص العصبيون يعانون من شكاوى كثيرة صحية، ومن أبرزها ضعف الجهاز العصبي، وانخفاض ضغط الدم في الجسم.- شعور بالثقل في الساقين.- عدم وضوح الرؤية.- شعور الشخص بالدفء.- الدوخة والدوار.- التعرق الشديد.- قيء وغثيان.- البحث عن مكان آمن للجلوس.- عند الجلوس يجب ضع الرأس بين الركبتين.- عند النوم ارفع قدميه لتدفق الدم من القلب إلى المخ.- تخفيف جميع الأحزمة والأربطة.- عندما يستعيد الشخص وعيه، لا تدعه ينهض بسرعة.-عند الوقوف مرة أخرى لابد ان يكون ببطء.