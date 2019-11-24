الإسكان: بدء أعمال التنفيذ بمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد 2020

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن أبرز التحديات التي تواجه مصر حاليا هي الزيادة السكانية المستمرة بإجمالي 3 ملايين مواطن سنويا، وهو أكبر تحدٍ لأي حكومة لتوفير توسعات عمرانية لهذه الزيادة المستمرة، وهو ما دفع الحكومة بجميع وزاراتها لوضع مخطط التنمية العمرانية 2052 وليس وزارة الإسكان فقط.



وأكد خالد عباس، خلال مشاركته فى مؤتمر "التنمية العمرانية المتكاملة" الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال، مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 لـ14% وضمان سكن لائق لكل مواطن وفقا لما أقره الدستور المصري، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد المحلي.



وكشف عن التخطيط الحالي لمدينتي السويس الجديدة وغرب بورسعيد والصادر لهم قرار جمهوري، على أن يبدأ العمل عليهم والتنفيذ الفعلي بهم مطلع العام المقبل، لينضموا لـ27 مدينة جديدة جار تنفيذها حاليا، لافتا إلى أن هناك 4 قطاعات رئيسية تعمل عليها الوزارة وهي مشروعات الإسكان "الاسكان الاجتماعي"، والذي تم تنفيذ 350 ألف وحدة منه، ومن المقرر الوصول بإجمالي المنفذ بالمشروع لـ600 ألف وحدة منتصف 2020، وتم تسليم 250 ألف مواطن لهذه الوحدات.