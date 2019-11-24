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منوعات

شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
نعيش في حياتنا اليومية أوقات نشعر فيها أحيانا بالكسل، لا رغبة لدينا في القيام بأي عمل، إلا أنها في أغلب الأحيان تكون فترة قصيرة ونعود إلى نشاطنا اليومي.

إلا أن موقع " lolwot" نشر بعض الصور لأشخاص الكسل هو أسلوب حياتهم، يجري في عروقهم الدم ممزوجا بالكسل، يغيرون نمط حياتهم للكسل ولا يريدون تحريك أي ساكن.

فقد ترى أشخاصا يمكنهم تأجيل أي شيء في حياتهم بدافع واحد فقط هو الكسل، وليس من الصعب عليك أن تراهم في أي مكان فهم دائما يسعون إلى إحباط أي نشاط والاستمتاع بالجلوس وتناول الطعام أمام شاشة التلفاز.

أما عن هؤلاء في العمل فهم أكثر الموظفين فشلا، فهم دائما غير قادرين على إتمام أي مهمة أو وظيفة توكل لهم.

وفي الصور التالية نرى بعض الأشخاص الذين يعتبرون الكسل أسلوب حياة.
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
شاهد.. أكثر الشخصيات الكسولة في العالم
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