ماما ناهد أنقذتها الصدفة.. مناشدة فيسبوك نقلتها من نوم الشارع إلى دار رعاية

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"أنقذوا ماما ناهد من الشارع"، هكذا نشر الشاب صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمطالبة بإنقاذها وانتشالها من الشارع ونقلها إلى مكان آدمي بعد قضاء سنوات في الشوارع تعيش على المساعدات وبيع بعض العرائس الصغيرة للحصول على قوت يومها، إلى جانب مساعدات الجيران في الشارع.



وبعد ساعات من نشر المنشور على "فيس بوك"، استجاب محافظ القاهرة الذى أرسل فريقا في السادسة صباحا من مديرية التضامن ومن المحافظة، حيث تم نقل ماما ناهد إلى دار رعاية عقيلة السماع في منطقة حلوان لاتخاذ الإجراءات.



وأعلنت محافظة القاهرة أنه تم نقل السيدة ناهد إلى دار رعاية لرعايتها واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تناسب حالتها عقب صدور تعليمات من المحافظ بسرعة الانتقال إلى مكان إقامتها بالشارع. "أنقذوا ماما ناهد من الشارع"، هكذا نشر الشاب صورتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للمطالبة بإنقاذها وانتشالها من الشارع ونقلها إلى مكان آدمي بعد قضاء سنوات في الشوارع تعيش على المساعدات وبيع بعض العرائس الصغيرة للحصول على قوت يومها، إلى جانب مساعدات الجيران في الشارع.وبعد ساعات من نشر المنشور على "فيس بوك"، استجاب محافظ القاهرة الذى أرسل فريقا في السادسة صباحا من مديرية التضامن ومن المحافظة، حيث تم نقل ماما ناهد إلى دار رعاية عقيلة السماع في منطقة حلوان لاتخاذ الإجراءات.وأعلنت محافظة القاهرة أنه تم نقل السيدة ناهد إلى دار رعاية لرعايتها واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تناسب حالتها عقب صدور تعليمات من المحافظ بسرعة الانتقال إلى مكان إقامتها بالشارع.

قادته الصدفة أثناء مروره بالقرب من كورنيش النيل ببولاق أبو العلا، لإنقاذ سيدة مسنة كان الشارع مأواها الوحيد، ماما ناهد سيدة مسنة طلبت من أحد الشباب المارة تصويرها مع "كتكوت" ونشر صورتها على "فيس بوك"."أوضة وكرسي بعجل"، هذا كان حلم ماما ناهد، كما لقبها الشاب، بالحصول على مأوى من برد الشارع وكرسي بعجل لتسهيل حركتها بسبب رجليها المبتورتين.