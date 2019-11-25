أسباب صادمة لـ إصابتك بالتهاب المفاصل وأعراض انتبهى لها.. بدون أدوية حيل بسيطة لحمايتك.. وأطعمة عليك التوقف عن تناولها فورا

أسباب صادمة لإصابتك بإلتهاب المفاصل وأعراض انتبهى لها

بدون أدوية.. حيل بسيطة تحميك من التهاب المفاصل

عليك التوقف عن تناولها فورا .. أطعمة كارثية تسبب إلتهاب المفاصل



لم يعد إلتهاب المفاصل قاصرا على كبار السن فقط حيث يمكن أن يصيبك في أى مرحلة عمرية إليك أبرز أسباب الإصابة بها وحيل تتسبب فى زيادة فرص الإصابة وأفضل الأطعمة التى حافظ على صحة عظامك وأخرى يجب التوقف عن تناولها فهى قد تكون سببا رئيسيا فى زيادة فرص الإصابة



أسباب صادمة للإصابة



وفقا لموقع هيلث تعد أبرز أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل هى السمنة والوزن الزائد حيث تعمل الدهون والشحوم المتراكمة في مختلف أجزاء جسم الإنسان على الضغط على مفاصل الجسم وإيذائه كذلك أصحاب العمر المتقدم، مع تقدم العمر تضعف المفاصل وتعد أبرز الأسباب الأخرى للإصابة بالالتهاب فاصل الجهد البدني والجسماني الكبير الذي يعمل على الضغط على العظام والمفاصل.



أعراض أنتبهى لها ..



تعمل بعض الأطعمة على وقاية الجسم من آلام والتهاب المفاصل والحفاظ على الوزن صحيا والابتعاد عن العادات الخاطئة كتناول الأملاح ، وممارسة الرياضات العنيفة، أو التدخين، أو التعرض للحوادث وتعد أبرز الأعراض الأخرى هى الشعور بالتعب والإعياء وارتفاع درجات الحرارة وألم شديدة في المفاصل عند التحرك أو الوقوف لفترات طويلة.



أطعمة تناوليها وأخرى كارثية



يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والمفاصل ويتجاهلون دور النظام الغذائي فى الحفاظ على صحة العظام والمفاصل، وإليك أفضل الأطعمة للحفاظ على سلامة المفاصل وأطعمة أخرى عليك التوقف عنها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.



1. الحلويات

تعد من أخطر الأطعمة للذين يعانون من إلتهاب المفاصل فهى غنية بالكربوهيدرات المكررة التي يؤدي الإفراط فى تناولها إلى التهاب في الجسم .



2. المعلبات

تحتوى على نسبة كبيرة من الصوديوم مما يتسبب فى زيادة فرصة الإصابة بالالتهابات ومشاكل المفاصل.



3. المقليات

التهاب مزمن وتعزز أعراض التهاب المفاصل.



4. اللحوم

يحتوي اللحم على كمية كبيرة من الدهون والمواد الكيميائية التي تؤدي إلى تورم والتهاب في المفاصل.



على الجانب الآخر هناك العديد من الأطعمة التي يجب إدخالها لنظامك الغذائى فهى تحمى المفاصل وهي:



1. الأسماك الدهنية

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التى من شدة آلام المفاصل.



2. الثوم

له خصائص مقاومة للسرطان كما أن له تأثير مضاد للالتهابات قد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.



3. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.



أحمى نفسك بهذه الحيل



بجانب إتباع نظام غذائى بمكن اتخاذ بعض التدابير الوقائية والتي تعتمد على تغير نمط الحياة والعلاجات المنزلية لتحميك من إلتهاب المفاصل وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وتشمل التالي:



1- إنقاص الوزن:

إِذا كُنتَ تُعاني من البدانة فإن التخلص من الوزن سيُقلل من الضغط على المفاصل التي تحمل الوزن، وقد يزيد ذلك من حركتك ويحد من الإصابة بالتهاب المفاصل في المستقبل.



2- ٍممارسة التمارين الرياضية:

يمكن أن تفيدك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على مرونة المفاصل، وقد تكون السباحة والتمارين الهوائية المائية من الخيارات الجيدة لأن قابلية الطفو على الماء يقلل من الضغط الواقع على المفاصل الحاملة للوزن.



3- كمادات باردة وساخنة:

قد تفيد الكمادات الحارة أو كمادات الثلج في تخفيف آلام التهاب المفاصل.



4- وسائل مساعدة:

ويمكن أن تفيد استخدام العكاز والمشايات ومقاعد المراحيض المرتفعة وغيرها من الوسائل المُعينة في حماية المفاصل، وتحسين مقدرتك على أداء المهام اليومية بسهولة.