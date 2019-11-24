انطلاق دورة الإعداد البدني العسكرية السادسة فى الأردن

بدأت اليوم، الأحد، بمدينة عمان بالأردن فعاليات الدورة السادسة للإعداد البدني لضباط القوات المسلحة العربية التي تستضيفها القوات المسلحة الأردنية "الجيش العربي" وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وذلك في إطار نشاط الاتحاد العربي للرياضة العسكرية وتوصيات وقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد العربي للرياضة العسكرية رقم 34 التي أقيمت بالأردن خلال شهر مارس الماضي.



من جانبه، أكد العميد جهاد عيسى قطيشات، رئيس الاتحاد الرياضي العسكري الأردني وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية والمشرف على الدورة، أن القوات المسلحة الأردنية ترحب بضيوفها من خيرة شباب ضباط الدول العربية للمشاركة في فعاليات الدورة في بلدهم الثاني الأردن، مشيرًا إلى أن كل الإمكانات جاهزة ومسخرة لإنجاح هذا التجمع العربي الذي يقام تحت مظلة وإشراف الاتحاد العربي للرياضة العسكرية تحت شعار "الإخوة عبر الرياضة".



يحضر الفعاليات الوزير المفوض طارق عبد السلام، أمين عام الاتحاد مدير الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن بجامعة الدول العربية، للمشاركة في فعاليات الدورة، وعلي جاد محمد، مراقب مالي الاتحاد.



ويشرف على الدورة ممثلون عن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجنتين الفنية الرئيسية والإعلامية بالاتحاد.



وقد أعد الاتحاد الرياضي العسكري الأردني برنامجًا مكثفًا وهادفا للدورة يتضمن محاضرات يلقيها نخبة من كبار المتخصصين والمسئولين بالأردن في الإدارة والإعداد البدني والعسكري والتدريب الرياضي والتدريب التخصصي والاختبارات والمقاييس وإدارة طابور اللياقة البدنية.