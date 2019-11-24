7 خطوات أنجزتها مصر لدمج التكنولوجيا في التعليم.. تعرف عليها

اتخذت وزارة التربية والتعليم مؤخرا العديد من الخطوات التي من شأنها إدخال التكنولوجيا في التعليم، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير نظام التعليم المصري ليدخل في مصاف أنظمة التعليم الموجودة في الدول المتقدمة.



حيث حرصت وزارة التربية والتعليم، اتخاذ الخطوات التالية لدمج التكنولوجيا في التعليم :



* اتخاذ إجراءات لصيانة وتزويد وتحديث كافة أجهزة الكمبيوتر الموجودة في المدارس، بالبرامج الحديثة الموجودة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.



*تفعيل استخدام السبورات الذكية في المدارس



*تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب.



*تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة المؤمنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة؛ حرصًا على عدم إهدار الوقت وترشيد النفقات، وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب، والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.



* تفعيل دور بنك المعرفة المصري، وتشجيع الطلاب على الاستفادة الكاملة والبناءة منه، وتزويدهم بكافة المعلومات ووسائل التعامل معه؛ ضمانًا لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء البنك.



* توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي وتطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية والتقييم الإلكتروني.



* توفير عدد من الفصول الذكية على مدار هذا العام الدراسي استعدادًا لتشغيلها سبتمبر المقبل.