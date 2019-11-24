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محافظات

حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على عمليات التنقيب الجائر عن الذهب واستخراجه بشكل قانونى، تواصل محافظة أسوان جهودها المستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتفعيل ذلك على أرض الواقع، وهو الذى يأتى تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بتنظيم حملة مكبرة على مدار يومين لمداهمة 10 مواقع بالمنطقة الصناعية بالعلاقى جنوب شرق مدينة أسوان، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة صادرة ضد الورش التى تقوم بأعمال التنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب.

من جانبه، أوضح العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة جاءت فى إطار سعى الحكومة الجاد للقضاء على ظاهرة التنقيب العشوائى، حيث وجه محافظ أسوان بالتنسيق مع الجهات المختصة للاستمرار فى هذه الحملات من أجل التصدى بكل شدة وحزم لمحاولات الاعتداء على خام الذهب والحيلولة دون استنزافه بعمليات التنقيب الجائر واستخراجه بشكل قانونى.

وقال أيمن رضا إن الدولة تسعى لتقنين أوضاع التنقيب عن الذهب واستثماره بالطرق الشرعية لتحقيق أفضل عوائد ممكنة للاقتصاد القومى، مع توفير مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية المناسبة للعاملين فى هذا المجال من خلال شركة شلاتين للثروة المعدنية وهى شركة مصرية 100% .

وأضاف رئيس مدينة أسوان أن الحملة نجحت فى وقف أعمال طحن وترسيب وتنقية خام الذهب بهذه المواقع، كما تمت مصادرة المواد الخام المستخدمة فى عمليات التنقية من الكربون والكوارتز والزئبق والسيانيد، بالإضافة إلى الأدوات والمستلزمات الأخرى من تنكات المياه وأحواض الغسيل والترسيب وأسطونات الأكسجين والموازين وأنابيب.

وأكد أن الحملة شارك فيها قوات الأمن بقيادة اللواء خالد يوسف، مساعد مدير أمن أسوان، علاوة على رئيس المدينة والنواب ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة.
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
حملة مكبرة لمداهمة 10 مواقع للتنقيب والتنقية الجائرة وغير الشرعية لاستخراج الذهب بأسوان.. صور
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