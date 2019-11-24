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حوادث

العثور على الشهيد الثالث لضحايا لقمة العيش بالدقهلية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:14 م
ياه مصرف المنصورة
ياه مصرف المنصورة
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همت الحسينى
تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بالدقهلية اليوم الأحد من العثور على الجثمان الثالث لأحد شهداء لقمة العيش بمنية سندوب، حيث سقط بهم تروسيكل فى مياه مصرف المنصورة المستجد الخميس الماضى بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة وتم انتشال جثمانه من مياه المصرف أمام قرية تلبانة بعد بحث ٤ أيام من قبل أفراد الإنقاذ النهرى الذى واجه صعوبات كثيرة بسبب مياه الصرف وطبيعة المياه داخل المصرف.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بإنقلاب تروسيكل في مياه مصرف المنصورة المستجد بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة ويقل 5 من الشباب عمال بناء أثناء ذهابهم للعمل.

وانتقل ضباط المباحث وقيادات مديرية الأمن برئاسة اللواء فاضل عمار مدير الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري تحت إشراف العميد أحمد المهدى مدير إدارة الحماية المدنية و العقيد هانى حموده وكيل الادارة و العقيد احمد عوض رئيس قسم الإطفاء والمقدم أحمد يحيى رئيس قسم الانقاذ النهرى إلي مكان البلاغ وتبين تمكن اثنان من الشباب من القفز من التروسيكل قبل السقوط فى الماء وهم محمد المتولى يوسف خليل، 40 عاما واصيب بآلام بالظهر واشتباه كسر بالساق اليسرى وعبد الحميد أحمد توفيق، 22 عاما وأصيب بجرح قطعى بالجبهة 5سم وسحجات بالجسم.

فيما كثفت قوات الإنقاذ النهرى من جهودها للبحث عن 3 شباب آخرين مفقودين فى المياه وهم " أحمد حسن حسن خليل وعمر السيد الباز والسيد عطية وتمكنت من انتشال جثمان كل من الأول والثانى  فى اليوم التالى للواقعة وجرى دفنهم الجمعة فى جنازة شعبية مهيبة فيما استمر البحث من قبل قوات الإنقاذ على مدار ٤ أيام  للبحث عن جثمان الثالث "السيد عطيه".

كما تم استدعاء عدد من الحفارات لعمل ساتر ترابى أمام الماسورة المارة أسفل الرياح التوفيقى لتخفيف ضغط المياه ليتمكن الغواصون من النزول للمياه والعثور على الجثمان الأخير وجرى استخراج  التروسيكل فيما تستمر الغواصين بطريقة متواصلة فى مسح مياه المصرف لمسافة تخطت ال ٥ كيلومترات  للعثور على الجثمان حتى تم العثور على الجثمان اليوم وانتشاله من أمام قرية تلبانة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.
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