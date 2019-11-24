نقيب القاهرة: إعطاء الحقنة بالصيدلية خدمة للمريض

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إنه من المفترض أن تعطي الحقن داخل المستوصفات أو المستشفيات حفاظا على حياة المرضى.



وأكد الشيخ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه نظرا لعدم توافر المراكز الطبية بعدد كاف وأحيانا في القرى والنجوع يضطر الصيدلي أن يعطي الحقنة في الصيدلية خدمة للمريض وبدون مقابل مادي.



وأوضح نقيب القاهرة، أن بعض الحقن لا تحتاج إلى اختبار حساسية، والبعض الآخر يحتاج إلى اختبار حساسية قبل إعطائها للمريض، فلا يعطيها الصيدلي للمريض إلا بعد عمل الاختبار.



وأشار الشيخ، إلى أن كل الصيادلة لا يفضلون إعطاء حقن، ولكن حاجة المرضى تدفعهم لذلك من الناحية الإنسانية، مضيفا إن الصيدلية لا يمكن أن تكون مصدرا لأي فيروسات لأن كل شيء يتم بعناية من السلامة العامة واستخدام الأغراض مرة واحدة لأصحابها فقط، من سرنجة أو غيرها.



وأرسلت النقابة بيانا منذ فترة، تنبه فيه على الصيادلة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات؛ لأن المضاعفات تكون خطيرة وهناك أكثر من حالة تعرضت للمضاعفات، نظرا لأن الحقن مفعولها سريع وفي حالة التشخيص الخاطئ وارد أن يظهر مضاعفات حساسية للمريض ولذا نبهنا على الصيدلية، بمنع الحقن والاكتفاء بالبرشام.

