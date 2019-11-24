وزير المالية يزور النيابة الإدارية لبحث دورها في مكافحة الفساد

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية ، الدكتور محمد معيط وزير المالية.



واكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ان اللقاء تطرق للدور بالغ الأهمية الذي تقوم به النيابة الإدارية في المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.



واضاف ان المستشار عصام المنشاوي اثني على الجهود الحثيثة لوزارة الماليه في تطبيق السياسات العامه للدولة وتوجهات الحكومة الرشيدة في الإصلاح الاقتصادي.