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حوادث

القبض على مصرفي ببنك مسلح بمدينة نصر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:06 م
القبض على مصرفي ببنك
القبض على مصرفي ببنك
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كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على موظف ببنك شهير بمدينة نصر وبحوزته بندقية خرطوش و٦ طلقات وقنبلة غاز صالحة للاستخدام، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهم والمضبوطات على النيابة للتحقيق.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تواجد الأطواف المباحيثة بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وتمكن المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط مساعد مصرفي ببنك معروف اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم وعثر بحوزته علي بندقية خرطوش و٦ طلقات وقنبلة غاز صالحة للاستخدام.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وأقر بتحصله على قنبلة الغاز من أحد أصدقائه مقيم بدولة أجنبية.
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