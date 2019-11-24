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تكنولوجيا

أبرزها لعبة زومبي لاند .. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play هذا الأسبوع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:19 م
Google Play Store
Google Play Store
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شيماء عبد المنعم
يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني، كل أسبوع قائمة جديدة تضم أفضل التطبيقات و الألعاب على متجر الأندرويد جوجل بلاي " Google Play Store "، وجاء من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.

1. تطبيق Android Auto for mobile:

يسمح تطبيق Android Auto استخدام ميزات نظام أندرويد بالسيارات، قامت شركة جوجل بتصميمه لتعكس مزايا أندرويد 10 إلي وحدة الترفية المدمجة بالسيارة، وهو يستهدف المستخدمين الذين لديهم الهاتف الذكي بنظام التشغيل أندرويد 10.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا


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2. تطبيق Microsoft Office:

تقوم شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، حاليا باختبار إصدار محمول جديد من مجموعة Office الشهيرة الخاصة بها، ويجمع هذا التطبيق الجديد بين جميع التطبيقات في مجموعة مايكروسوفت في تطبيق واحد لهواتف أندرويد.

يمكنك تحميل التطبيق من هنا

3. لعبة Stickman Fight 2:

كما يوحي اسمها، هي لعبة قتالية لمحاربة Stickman، تضعك اللعبة دائمًا في مكان يجب أن تقتل فيه جميع الأعداء في طريقك.

يمكتك تحميل اللعبة من هنا

4. لعبة Ego Rigo:

هى لعبة من ألعاب الألغاز يجب عليك التأكد من أنك تقوم بتحريك الشريط الخاص بك إلى الامام وتجنب كل العقبات في المسار الخاص بك، تتطلب ططريقة اللعب الكثير من التفكير والمهارة والسرعة.

يمكتك تحميل اللعبة من هنا

5. لعبة Zombieland: Double Tapper:

هل أنت من عشاق ألعاب الزومبي، لعبة Zombieland: Tapper مختلفة كليًا عن الألعاب التي تحارب شخصيات الزومبي المرعبة، نظام التقدم في المستويات والشخصيات منظمة بشكل جيد، في زومبي لاند تذكر القواعد وكن بطلًا وأنت تقود فريقك عبر الأراضي البور بأمريكا، ولكن للاستمتاع باللعبة عليك الدفع مقابل الاشتراك.

يمكنك تحميل اللعبة من هنا
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