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فن

الليلة.. مهرجان القاهرة يخصص عرضا ثانيا لفيلم رزق السينما بالمسرح الصغير

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 01:34 م
يوسف شريف رزق الله
يوسف شريف رزق الله
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شروق إبراهيم
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي، أن الفيلم التسجيلي "رزق السينما" الذي أنتجه المهرجان ضمن برنامج تكريم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، سيعاد عرضه في التاسعة والنصف من مساء اليوم بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وكان المهرجان قد عرض الفيلم أمس، بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس المهرجان محمد حفظي، وأحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني، ومن أسرة الراحل يوسف شريف رزق الله، حضرت زوجته ميرفت الإبياري، ونجلاه أحمد وكريم رزق الله، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات، أبرزهم، الدكتورة درية شرف الدين، والفنانين إلهام شاهين وأروى جودة وسامية محمد علي، بالإضافة إلى النقاد طارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، ومدير التصوير سعيد شيمي.

"رزق السينما" إخراج عبد الرحمن نصر، ويظهر خلاله أكثر من 20 شخصية تتحدث عن علاقتها بالراحل يوسف شريف رزق الله، منهم؛ الكاتب وحيد حامد، والفنانين يسرا، وحسين فهمي، والمخرجين يسري نصر الله، وهالة خليل، وخيري بشارة، ومروان حامد، ومديرا التصوير محمود عبد السميع رئيس جمعية الفيلم، وسعيد شيمي، والنقاد، كمال رمزي، وطارق الشناوي، ومحمود عبد الشكور، وخالد محمود، ورامي عبد الرازق، ورامي المتولي، بالإضافة إلى الإعلامية درية شرف الدين وزير الإعلام السابق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي شريف نور الدين، والناقدة ماجدة واصف رئيس مهرجان القاهرة السابق، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر.

كما يظهر خلال الفيلم أيضا نجليّ الراحل الناقد أحمد رزق الله، والمهندس كريم رزق الله، ومن أسرة المهرجان يتحدث عنه المنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، والناقد أحمد شوقي القائم بأعمال المدير الفني.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد أعلن في أغسطس الماضي، عن اهداء الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم اطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.
الليلة.. مهرجان القاهرة يخصص عرضا ثانيا لفيلم رزق السينما بالمسرح الصغير
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