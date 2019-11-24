ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:45 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم - عدسة : عمرو سيد
قال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام ، إن "الأهرام "من أهم 10 صحف فى العالم ، مضيفاً أنها حملت على ظهرها التاريخ، ولديها 5 ملايينن صورة تاريخية جاهزة للعرض و15 مليون صورة تحتاج إلى ترميم.

وأضاف ثابت فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق البوابة الإلكترونية، طول الوقت ننتقد حال الصحافة دون تقديم حلول لها، ولدينا 1775 صحفياً بالأهرام.

ووجّه "ثابت"، الشكر لـ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ومؤسسات الدولة، على تقديم حلول لتطوير أداء الصحافة، مؤكدًا أن الاهرام ستظل فى الريادة كما عهدناها منذ 144 عاماً.

من جانب آخر قال هناك تحد بأنه كيف نقدم خدمات أفضل علي هذه المنصة الكبيرة، والتى تحتاجها مصر.

يعقد المؤتمر بحضور ومشاركة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ورؤساء تحرير الإصدارات المختلفة بالمؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

من جانب آخر سيتم إطلاق باقى بوابات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القليلة القادمة.
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للصحافة تطلق اليوم البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام

بدء مؤتمر إطلاق البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام

الوطنية للصحافة تطلق البوابة الرقمية لمؤسسة الأهرام

كرم جبر: ضم 54 إصدارا بالمؤسسات القومية فى حزمة واحدة ضمن التحول الرقمى

عبدالمحسن سلامة: بوابة الأهرام الرقمية انطلقت فى وقت حساس

كرم جبر:استراتيجية لهيكلة كافة المؤسسات الصحفية القومية

ترشيحاتنا

قبل موجة الرياح والأتربة..هاني الناظر ينصح أصحاب الحساسية بهذه الأدوية

بهدف قاتل.. الدوسري يقرب الهلال من حسم لقب دوري أبطال آسيا.. فيديو

أفضل أذكار الصباح.. 10 أدعية لها فوائد عظيمة قد لا تعرفها

حلم كبير.. أسامة جلال يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

شاهد.. سمية الألفي تروي تفاصيل قصة حب ليلى علوي لـ فاروق الفيشاوي

الهلال السعودي بطلا لدوري أبطال آسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور