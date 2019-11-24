علاء ثابت: الأهرام من أهم 10 صحف في العالم.. ولدينا 20 مليون صورة تاريخية ..صور

قال الكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام ، إن "الأهرام "من أهم 10 صحف فى العالم ، مضيفاً أنها حملت على ظهرها التاريخ، ولديها 5 ملايينن صورة تاريخية جاهزة للعرض و15 مليون صورة تحتاج إلى ترميم.





وأضاف ثابت فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق البوابة الإلكترونية، طول الوقت ننتقد حال الصحافة دون تقديم حلول لها، ولدينا 1775 صحفياً بالأهرام.





ووجّه "ثابت"، الشكر لـ كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ومؤسسات الدولة، على تقديم حلول لتطوير أداء الصحافة، مؤكدًا أن الاهرام ستظل فى الريادة كما عهدناها منذ 144 عاماً.



