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مرأة

ابتعد عنهم فورًا.. 3 أشياء غير صحية لمرضى الربو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:01 م
مرضى الربو
مرضى الربو
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حياة عبد العزيز
الربو هو مرض التهابي مزمن في الرئتين والممرات الهوائية يسبب صعوبة في التنفس مع ضيق الممرات الهوائية، ومن ابرز الأمراض شيوعًا بين الأطفال، فتعرف على الاخطاء التي يجب تجنبها للمصابين بالربو، وفقًا لموقع "wikihow".

الأتربة والهواء الملوث
لمرضى الربو يجب الابتعاد عن الأتربة، فعند استنشاق الهواء الملوث يحدث أزمة في الجهاز التنفسي، لذلك يجب تنظيف المنزل أول بأول وعدم وجود المريض في المنزل.

وعند الطقس المحمل بالأتربة يجب ارتداء واقي لمنع وصول الاتربة للانف والجهاز التنفسي.

العطور
العطور ذات الرائحة النفاذة يجب الابتعاد عنها فورًا، فعند استنشاقها يحدث خلل في الجهاز التنفسي لمرضى الربو، فعند وضع العطور يجب ان تكون رائحتها مناسبة لمرضى الربو وليست نفاذه.

التدخين
الاقلاع عن التدخين من أهم العادات التي يجب أن يفعلها مريض الربو، فإنه يسبب كوارث صحية بالجهاز التنفسي والقفص الصدري.
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