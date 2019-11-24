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منوعات

تخلصي منها فورا.. منتجات سامة في منزلك

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:44 م
صدى البلد
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مريم صليب
تحرص كل أم على أن يكون منزلها دائما نظيف خال من أي تلوث ، بل تحرص دائما على تنظيفه بكل أدوات التطهير حتى لا تقع في فخ التلوث من أي نوع إلا أن هناك أيضا مواد سامة تسكن معنا في نفس المنزل. 

وفقا لما ورد في موقع " lolwot" أن هناك بعض المواد السامة و الخطيرة و التي يمكن أن تتسبب أمراض أهل المنزل. 

وفيما يلي في السطور التالية سنذكر بعض المواد المسممة التي تجلس جانبنا في حياتنا اليومية و نحن لا نعلم و نعامل معها و كأنها ديكور جميل. 

-المعلبات
بالطبع تفضل الأمهات المعلبات لأنها سريعة التحضير و تختصر وقت طبخ الطعام ، إلا أن الابحاث أثبتت أن تلك المعلبات خطيرة جدا على صحة الإنسان . 

-اللوز 
بالرغم من أنه من المكسرلاات الشهيرة و التي يفضلها الملايين إلا أن خبراء الصحة أكدوا أن حبات اللوز تتسبب في مشاكل في التنفس و تباطؤ الجهاز العصبي 

-المبيدالت الحشرية 
في كل بيت تجد الأمهات تضع البيدات الحشرية التي تستخدمها في تنظيف المنزل ، إلا أن الباحثون يقولون أن تلك المبيدات تخرج غازات قد تعرض الأطفال إلى التسمم من خلال استنشاقها. 

-السجاد 
أصبح السجاد الداخلي يخضع لمزيد من التدقيق بسبب المركبات العضوية المتطايرة ، من المعروف أن الأصباغ والغراء المستخدمة في السجاد تنبعث منها المركبات العضوية المتطايرة التي يمكن أن تكون خطرة على صحتك بتركيزات عالية.

-البخاخات الفواحة
ترتبط معطرات الهواء بالعديد من المركبات العضوية المتطايرة ويحتوي عدد قليل من المعطرات أيضًا على مواد تشبه البنزين سريعة الاشتعال.
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