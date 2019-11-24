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حوادث

ضبط 166 طربة حشيش وهيروين وأفيون بحوزة 12 عنصرا إجراميا بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:17 م
كلبش
كلبش
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أحمد عبد العزيز
شنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، حملة مكبرة على مختلف أنحاء المدينة لمكافحة جرائم الاتجار وحيازة المواد المخدرة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

استهدفت الحملة تجار وحائزي المواد المخدرة بأنواعها في دوائر أقسام شرطة "الدخيلة، ثان العامرية، ثان الرمل، أول العامرية، محرم بك، كرموز".

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عنصرا إجراميا، بحوزتهم 166 طربة لمخدر الحشيش تزن 25 كيلو و275 جرام، و5030 قرص مخدر، و265 جرام أفيون، و555 جرام هيروين، فضلا عن مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا في التحقيقات بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر المحاضر اللازمة بدوائر أقسام الشرطة المشار إليها، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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