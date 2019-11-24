وزيرة البيئة تبحث مع وفد إماراتي التعاون المشترك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفد وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وممثلي مؤسسة ماجد الفطيم لبحث التجربة الإماراتية في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والتي تم تطبيقها في العديد من دول العالم.





وأكدت ياسمين فؤاد، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية في مجال البيئة كما أشادت بدعم دولة الإمارات الشقيقة لقضية التكيف مع التغيرات المناخية.





واستعرضت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وكذلك المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شباب الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيف نهر النيل.



