ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث مع وفد إماراتي التعاون المشترك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:47 م
صدى البلد
Advertisements
حنان توفيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وفد وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية وممثلي مؤسسة ماجد الفطيم لبحث التجربة الإماراتية في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية والتي تم تطبيقها في العديد من دول العالم.

وأكدت ياسمين فؤاد، على عمق العلاقات المصرية الإماراتية في مجال البيئة كما أشادت بدعم دولة الإمارات الشقيقة لقضية التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرضت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وكذلك المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شباب الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيف نهر النيل.

واتفق الجانبان على عقد سلسلة من القاءات الأخرى لبحث آليات الاستفادة من هذه التجربة والبرامج التحفيزية بها وإمكانية تطبيقها في مصر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متجر شهير في تايلاند يعلن حظر استخدام الأكياس البلاستيك

ياسمين فؤاد تتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

مصر تستعرض التجربة المصرية في الاقتصاد الدوار أمام مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

وزيرة البيئة تجتمع مع الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

وزيرة البيئة تناقش مع نظيرتها في جنوب إفريقيا استعدادات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

حفاظا على الصحة والبيئة.. الأكياس القابلة للتحلل بديلا للبلاستيكية في جنوب سيناء

ترشيحاتنا

تدعو للسخرية.. النياية الإدارية بالمنصورة تخاطب المحافظة لتغيير أسماء بعض القرى

انتشار شائعة وفاة حسن حسني.. تفاصيل

تخلصي منها فورا.. منتجات سامة في منزلك

في واقعة تحرك قطار دون سائق.. إحالة 8 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية

أول رد فعل من تركى آل الشيخ عقب تتويج الهلال السعودى بأبطال آسيا

عفاف شعيب تكشف لأول مرة أسباب طلاقها من والد طارق العريان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور