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حوادث

النيابة عن متهمي داعش سيناء: خوارج العصر.. ادّعو الدين لحث الشباب على التخريب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:50 م
داعش سيناء
داعش سيناء
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أحمد مهدي
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، الأحد، لمرافعة النيابة العامة محاكمة 12 متهما في قضية "داعش سيناء".

واستكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته " إن هؤلاء المتهمين خوارج هذا العصر ادّعو الدين للسيطرة على عقول الشباب للتحكم فيها لحثهم على التخريب شجرة خبيثة بها ٤ رؤوس شياطين لا تنذر إلا القول الخبيث.

وأوضح أن رصد وتفريغ المكالمات المتبادلة بين المتهمين توضح بما لا يدع مجالا للشك على تورط المتهمين بتنفيذ التكليفات الموجه إليهم من المتهم الثاني من رصد مباني أمن الدولة العليا حيث تضمنت التفريغ معلومات تفصيلة لاستهداف النيابات بسيارات مفخخة.

وأشار إلي أن الأمر جلي وواضح لاثبات الأدلة في حقهم كما جاءت التحريات المثبته في المحاضر بإثبات تهم التمويل والتدريب واستهداف مباني أمن الدولة واخفاء الأسلحة ٤ بنادق آليه وأربيجية والتي عثر عليها بمسكن المتهمين، حيث أثبتت التحريات أستهداف محكمة القاهرة الجديدة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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