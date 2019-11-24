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توك شو

محمد الغباري: الإخوان تنظيم عنصري لا يملكون من القوة شيئًا.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 02:51 م
اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري
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قسم التوك شو
قال اللواء الدكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن أي تنظيم في الدنيا له سرية بالتأكيد هو تنظيم عنصري؛ لأن ما دام به سرية وغير معلن عن أهدافه أي أنه يقوم بالتخطيط لأشياء مخالفة للواقع والعادات، ومن أهم أهداف تنظيم الإخوان هو تملك السلطة.

وتابع اللواء محمد الغباري، من خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن قام هذا التنظيم بالتركيز على الألعاب النفسية من خلال ترويج الشائعات والتشكيك في النظام لإثبات عكس ما هو عليه من ضعف، وحتى بدايتهم في عمليات الاغتيال كانت لترويج فكرة أنهم يملكون من قوة ما يمكنهم من زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف اللواء محمد الغباري، أن هذه الجماعة ما هي إلا جماعة ادعاءات وأكاذيب فقط.

وأن هذه الجماعة التي ليست لها أي أساس من السلطة أو القدرة عليها، ظهر ذلك عندما تولت الحكم وكل ما اتخذته من قرارات كل لصالحها وليس لصالح الدولة المصرية.

وذكر اللواء محمد الغباري، أن يجب التصدي للأفكار التي تبث إلينا بطرق ملتوية وغير مباشرة، والقدرة على التفكير في أي شيء من خلال الوقائع التي تحدث أمامنا، والنظر في السابق من الأحداث لمعرفة أساس وجود مثل هذه الجماعات وماهيتها.
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