بين الصعود والهبوط .. طالع النخل مهنة تزداد أهميتها بالوادي الجديد وتنقرض بسيوة .. مهنة شاقة لا يجيدها إلا من تعلمها منذ الصغر

- الصعود إلى العروسة .. حكاية صاعود النخيل محارب الجاذبية بالوادي الجديد

- طالع النخل مهنة تنقرض في سيوة.. التمر مصدر دخلها رغم انقراض المهنة













يمثل التمر مصدر دخل مهم لأهالي الوادي الجديد وسيوة حيث يعتمدون عليه كمصدر أساسي للدخل ومع شهر أكتوبر يحل موسم الحصاد وتظهر مهنة طالع النخل التي تزداد أهميتها مع انطلاق موسم الجمع.





ففي واحة سيوة تعد من أهم مناطق إنتاج التمور فى مصر والذى يلقى اقبال كبير فى الأسواق ويعد مصدر دخل لاهالى الواحة.





و نظرا لطبيعة واحة سيوة والتي يكون ارتفاع النخيل بها محدود فإن مهنة طالع النخل تعد من المهن القليلة جدا بالواحة خاصة وانهم يعتمدون على سلم خشبي للصعود الى النخلة والتي لا يزيد طولها عن مترين بل من الممكن ان يتم جني ثمار النخيل دون الحاجه الى الصعود عليها لقربها من الأرض.





ويعتمد أهالي واحة سيوة على العمالة من محافظات الصعيد في جمع التمور وذلك لقلة أعداد السكان بالواحة بالإضافة إلى كثرة مزارع النخيل .





يقول محمد عمران جيرى عضو مجلس إدارة جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة إن واحة سيوة حسب تقرير مركز البحوث الزراعية بها ما يقرب من 550 ألف نخلة مزروعة فى 6810 أفدنة. بينما يوجد بمصر ما يقرب من 14 مليون نخلة .





وأوضح أن من أهم أنواع البلح بسيوة الفريحى (التمر الجاف)، والذى يعرف فى الإسكندرية باسم (أغزال)، ويسمى فى سيوة (الكاك) ويستحوذ على نسبة 20% من إنتاج سيوة، أما بلح (الصعيدى) الذى تنتج منه الواحة ما يصل إلى 65% من جملة إنتاجها من البلح يسميه أهل سيوة (بتنين تاسوتنت)، وهناك (العزاوى) وإنتاجه يزيد على 15% قليلا.





وتابع: أما بلح أغزال، والذى لا تزيد عدد نخلاته فى سيوة على 30 نخلة وهو الأعلى سعرًا، وتطرح نخلة الأغزال من 5 إلى 30 كيلو فقط، فى حين أن النخلة العادية تطرح من 60 إلى 250 كيلو من البلح، وتطرح ثمارها فى شهر نوفمبر، فى حين أن الأنواع الأخرى تطرح فى شهر سبتمبر، ولونه أحمر داكن، ولا يحفظ أكثر من شهرين، عكس البلح الآخر الذي يمكن حفظه لمدة عام.





واشار ان فترة الحصاد بمثابة اعياد بالواحة حيث يشارك فى الاحتفال جميع سكان سيوة بالصعود بمنطقة جبل الدكرور، خلال الليالى القمرية وتتضمن حلقات الذكر مع إقامة أكبر مأدبة غداء، يشارك فيها كل سكان وزوار الواحة.





وفي محافظة الوادى الجديد .. الصاعود هو الأسم الذي يطلق على الفلاح الذي يمتهن حرفة الصعود علي النخيل من أجل التزميط او التلقيح بالإضافة إلى جني ثمار البلح.





يقول محمد صالح مشرف زراعي ويمتلك مزرعة نخيل ,أن ممتهني حرفة الصعود علي النخيل محدودين ويعدوا علي صوابع الأيدي لكونها مهنة شاقة لا يجيدها الا من تعلمها منذ الصغر, حيث يتسلق الصاعود علي النخيل مهما بلغت من الطول لأن هذه المهنة تعتبر مصدر رزقه الوحيد والمثير في الأمر أنه يعتمد علي حزام مصنوع من الليف يشد بحبل سميك بين طرفيه ويلف حول ظهره ويربط بالنخلة المراد الصعود عليها.





وأضاف صالح أن مهنة الصاعود مهنة خطيرة في حد ذاتها لإجراء ما يلزم من تكريب وتلقيح وقطف ثمار التمر حينما ينضج, لافتًا إلى أن ليس كل من يصعد النخلة يطلق عليه صاعود , لأن الصاعود يكون متدرب ولديه خبرة منذ الصغر ليتجنب الوقوع أو الارتباك حينما يمتطي ظهر النخلة.





وأوضح أن من خطورة الصعود على النخيل حينما يرى الصاعود حشرات غريبه أو زواحف علي النخيل فيكون بين مخافتين إما أن يتراجع وذلك يؤدي الي سقوطه أو يغامر وذلك يؤدي لتعرضه للاصابة من الزواحف أو الحشرات, وهذا يحتاج إلى مهارة كبيرة وشجاعة ايضا, وعدم ارتباك ليتمكن من السيطرة حتى لا يعرض حياته للخطر وبالرغم من صعوبة هذه المهنة إلا أن أجورها زهيدة جدا لا تضاهي خطورتها.





وتابع صالح أن الحزام الذي يستخدمه الصاعود يتكون من جزئين الاول هو الحزام نفسه فيجب أن يكون عريض وسميك ومصنوع من ليف النخيل, وهو عبارة عن حبال من الليف متراصة ومربوط بعناية, والجزء الاخر هو أطراف الحزام واحيانا يطلق عليه الطوق ويتكون من حبل من الليف قوي ومتين ومتماسك ويبدأ (صاعود) النخيل بربط الحزام حول ظهرة والأطراف مربوطة بالجذع .





ويقوم بتسلق النخلة بحركات متناسقة دقيقة،مع ملاحظة رفع قدميه بالتعاقب لحين الوصول إلى أعلى النخلة ويطلق عليها "العروسة".





وأكد أنه لم يخل صعود النخل من المخاطر فالكثير لديه كسور فى العمود الفقرى أو شلل بسبب السقوط من النخيل، والبعض يصاب بحساسية وغيبوبة خفيفة بسبب إصابته بالشوك الموجود بالنخيل.



