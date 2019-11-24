فيلم بغداد في خيالي يحصد الإعجاب بـ القاهرة السينمائي.. والمخرج: تطرقت لمحرمات

لقى الفيلم العراقي بغداد في خيالي إعجاب الجماهير خلال عرضه ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائي.



وقال المخرج سمير إن الفيلم تطرق للمحرمات في المجتمع العراقي مثل حرية المرأة وقضايا المثليين الجنسيين لذلك كان عليه الاستعانة بالخيال.



أضاف: "البلاد الغربية قد تكون مملة ولكن ممكن أي إنسان يفعل ما يريد وهذا ما تفتقده بلادنا العربية والعراق وأنا ضمن اللاجئين وأعاني من هذا".



وتابع: "قصة الفيلم قصتي وعبرت عن جميع طوائف في الشعب العراقي حتى المتطرفين منهم والاختلاف بين الشيعة والسنة".



‎يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام فعالياتها في الفترة من 20 و29 نوفمبر الجاري، ويعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



‎وتم تكريم كل من منة شلبي ، شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية.

