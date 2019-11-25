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برلمان

برلماني: إعلان مصر عن إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" ترسيخ لعلوم الفضاء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
القمر الصناعى طيبة
القمر الصناعى طيبة 1
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معتز الخصوصى
قال النائب ماجد أبو الخير ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن إعلان مصر عن إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" يعتبر بمثابة ترسيخ لعلوم الفضاء وبناء لقدرات الدولة المصرية فى هذا المجال الواعد.

وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر بموقعها المتميز تمتلك من القدرات العلمية التى تمكنها من أن تضخ استثمارات فى مجال الإتصالات ، مؤكدا أننا نتمنى ان يكون لمصر مستقبل باهر فى مجال الأقمار الصناعية.

وأكد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن إطلاق مصرل لهذا القمر الصناعى سيحقق حالة من التفاعل العلمى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والفضاء.

وكان قد تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات " طيبة -1 " الذى سيتم إطلاقه بواسطة شركة " آريان سبيس " الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة " كورو" بإقليم " جويانا الفرنسى " بأمريكا الجنوبية ، لأسباب فنية.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
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