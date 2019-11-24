فستان شتوي.. إطلالة جديد لـ شيرين رضا بمهرجان القاهرة







نشرت النجمة شيرين رضا، صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها.وتألقت شيرين رضا بفستان شتوي قصير ذو أكمام يشبه الكاروهات، مع حقيبة يد باللون البرتقالي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41 المنعقد حاليًا.كما اختارت شيرين رضا مكياج بسيط غير متكلف، واعتمدت تسريحة الكحكة لشعرها القصير.يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت مساء يوم الأربعاء الماضي وسط حضور فني وإعلامي كبيرين.المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم، خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).