جامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في الأولمبياد الثالث للفتاه الجامعية

فازت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة االدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة بالمركز الأول في المسابقات التي أقيمت خلال فعاليات الأولمبياد الثالث للفتاة الجامعية الذي أقيم تحت شعار "الرياضة أحلى فى قبلي" والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية خلال الفترة من ٢٠ الى ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩ بالمدينة الشبابية بالأقصر .



حصلت جامعة حلوان على المركز الأول فى ( كرة الطائرة و كرة السلة و تنس الطاوله و الوثب الطويل بألعاب القوى ) و المركز الثاني في ( خماسي كرة القدم ) و المركز الثالث ( ١٠٠ متر عدو بألعاب القوى ) و المركز الخامس ( دفع الجلة بألعاب القوى ) بجانب المشاركه في سباق الطريق .



أقيمت الفعاليات بمشاركة ٦٠٠ طالبة من ٢١ جامعة، وهم جامعات أسوان ،جنوب الوادى،سوهاج ، أسيوط ،بنى سويف ،الفيوم ،الأزهر ، عين شمس ،حلوان ،الإسكندرية، بنها ،المنصورة ،طنطا ،الزقازيق ،المنوفية ، قناة السويس ، السويس كفر الشيخ، السادات ، وزارة التعليم العالى، دمنهور، و تنافسن المشاركات في مسابقات ألعاب خماسى كرة القدم ،العاب القوى ، تنس الطاولة ، الكرة الطائرة ،ثلاثى سلة ، وسباق طريق.



تاتى مشاركه جامعة حلوان فى ظل إيمان قيادة الجامعة بأهمية المشاركة في الأنشطة الرياضيه المتنوعة ذات القميه حيث شاركت الجامعة بعدد ٢١ طالبه، وحصلت على المركز الأول الذي يعتبر هدفا طالما سعت إليه جامعة حلوان لاهتمامها الكبير بالأنشطة الطلابية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بكل أشكالها وانواعها .



جدير بالذكر أن النسخة الأولى للأولمبياد تم تنظيمها فى شرم الشيخ عام ٢٠١٧ فى حين استضافت الغردقة النسخة الثانية ٢٠١٨، وهي المسابقات التي تشارك فيها دائما جامعة حلوان وتحصل على مراكز متقدمه وذلك نتيجه جهد وفريق عمل متكامل ومتعاون بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.