تفاصيل إطلاق مشروع روضة السيدة.. صور

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، الأحد، حفل إطلاق مشروع روضة السيدة، بمشاركة وحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونخبة من الفنانين والرياضيين، ويعد مشروع روضة السيدة أحد المشروعات التنموية المهمة، التي تنفذها الوزارة لقاطني حي روضة السيدة (تل العقارب سابقًا).



قال محافظ القاهرة، إن المنطقة التي سوف تنفذ فيها المبادرة تقع على مساحة تبلغ أكثر من 7 أفدنة في قلب القاهرة وهي منطقة يقطنها 600 أسرة في مساكن كانت غير حضارية وغير لائقة وتم تطويرها بالفعل وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية ذات معمار تراثي على الطراز الفاطمي الإسلامي تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي كانت أولوياته الاهتمام بالمواطن وتوفير حياة كريمة له وقد تم إعادة تسكين أهالي المنطقة في وحدات سكنية كاملة الفرش والتجهيز.



من جهته، قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن مشكلة العشوائيات ليست مشكلة عمرانية وإنما هي مشكلة اجتماعية واقتصادية يظهر وجهها القبيح في العمران، موضحا أن منطقة السيدة زينب لها طابع تاريخي لذا كان لا بد من مراعاة أن يتناسب المشروع مع هذا الطابع كما يجب أن يتناسب مع الطابع العمراني الذي تنتهجه الدولة.



وأضاف أنه مع نهاية هذا العام سوف نكون قد انتهينا من القضاء على الأماكن ذات الخطورة القصوى، حيث يتم الانتهاء من تطوير 220 ألف وحدة سكنية جديدة في أماكن الخطورة الداهمة.



وأبدت غادة والي إعجابها الشديد باختيار الطراز المعماري لروضة السيدة؛ قائلة: "أثمن على اختيار الطراز المعماري المتميز للمساكن الجديدة لأنه يجمع بين التراث العربي والإسلامي والمصري وأحيي المخطط المعماري عاصم الجزار".



وأضافت أنه تم تسليم 18 ألف أسرة وهو مجهود كبير، مشيرة إلى أن كل أسرة بها من 4 - 5 أفراد كل أسرة تحتاج إلى شهادات ميلاد وبطاقات شخصية، حيث تواجه مشكلات عديدة لعدم اكتمال الأوراق أو النزاع على الوحدات السكنية وأيضا مواجهة علاقات اجتماعية متشابكة ومتعددة.



وأكدت أن المطلوب من الناس الحفاظ على المكان، كما للدولة دور في أن تعرف المستحق لبطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة وتمنحه وأن تعرف من يقدر على العمل ونوجد له عمل مناسب لقدراته ونعمل على تدريبه، وأن تعرف من يعاني من الأمراض وننظم له القوافل الطبية ونعرفه بالخدمات الصحية وتتأكد الدولة من وجود تأمين صحي لهم.



ولفتت غادة والي، إلى أن الإيجار المدفوع في روضة السيدة هو نصف الإيجار في العشوائيات؛ حيث وصل الإيجار في المناطق العشوائية لنحو 1000 جنيه بينما في روضة السيدة لـ 300 جنيه.



وأكدت أن المنظور الذي تم على أساسه تنفيذ المشروع هو منظور حقوقي؛ حيث إن المواطنين لهم حقوق ومتطلبات وعليهم أيضا واجبات، مضيفة أن المنظور الحقوقي يوازن بين الحق والواجب؛ حق الناس أن يعيشوا في مكان نظيف وواجبهم ألا يرموا مخلفات، حق المواطن أن يمارس أولاده للرياضة لعدم تعرض الأولاد لمخاطر الشارع وليس من حق أحد أن يشوه المباني والحفاظ على المكان خارجيا كما نحافظ على بيوتنا من الداخل، والحفاظ على النسق المعماري للمكان كما هو والعمل على توعية الناس بالفرق بين الملكية العامة والخاصة.



جدير بالذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه من خلال مكون تأهيل اجتماعي وتعديل للسلوك عن طريق تكوين مجموعات وروابط من الشباب بالمنطقة وتأهيلهم وتدريبهم على مجموعة من المهارات الحياتية وتعديل السلوك مثل نبذ العنف، تقبل الآخر وتأهيل المقبلين على الزواج بالإضافة الى رفع وعي سيدات حي روضة السيدة من خلال إكسابهم العديد من المهارات الاجتماعية وتعديل السلوك والتعامل مع القضايا المختلفة منها التربية الوالدية والتعامل السليم مع الأطفال والنظافة وصحة المرأة وتنظيم الأسرة.



كما يعمل المشروع أيضًا من خلال مكون ثقافي وتعليمي حيث يتم تنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المتنوعة منها مسرح وسينما الشارع والتي تتضمن رسائل المشروع المختلفة بالإضافة الى الاستفادة من خبرات واعظي وواعظات الأزهر لنشر القيم وتنفيذ برنامج لمحو الأمية.