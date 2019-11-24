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بين الناس

مخلفات مباني وقمامة تحتل حدائق الأهرام.. والأهالي: نكلم مين .. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
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رنا اشرف - عدسة : عز حسين
يعتبر حى حدائق الاهرام من أجدد أحياء القاهرة الكبرى وارقاها، و لكن تعلى صوت شكاوى المواطنين والاستغاثة لإنقاذهم من القمامة ومخلفات المكان التى تملأ المنطقة دون استجابة الحى لهم.

رصدت عدسة "صدى البلد" شكاوى المواطنين فى الحى، حيث يقول أحمد رجب أحد أهالى المنطقة المواطنين ان مخلفات البناء و المبانى و القمامه تملأ المكان منذ حوالى ٧ سنوات وأكثر وأنهم قاموا بتقديم شكاوى للحى أكثر من مرة و لكن دون استجابة لهم غير أن القمامة تصدر منها روائح كريهة على أصحاب المحلات وسكان المنطقة وأنه منظر غير لائق.

وتابع رجب: زهقنا وبقينا مش عارفين نكلم مين .

ويؤكد الكثير من المواطنين على ضرر وجودها بالكم الهائل أمام المحلات والمبانى السكنية لوجود الكثير من الحشرات والكلاب والقطط بها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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