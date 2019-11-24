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عبد الحليم قنديل: مفيد فوزي كاتب تسالي ولا يعني شيئا في تاريخ الصحافة.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:18 م
عبد الحيلم قنديل
عبد الحيلم قنديل
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آيات أحمد
قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن ما كتبه مفيد فوزى فى مقاله "شيء من الخوف!"، الذى يهاجم فيها السياسة الحالية ويشبهها بنظام جمال عبد الناصر، والتى يشير فيها إلى تقييد الإعلام وتحديد موضوعات الظهور التليفزيونى - على حد قوله- إذا كان يقصد به أن ينضم للمطالبين أن يكون هناك حريات أوسع للإعلام وتحصين الإعلام المصرى فهذا لا غبار عليه، ولكن طريقة تناوله ككاتب، غريبة جدًا وشخصية تمامًا لأنه يعتبر نفسه تاريخًا للصحافة المصرية.

وأضاف عبد الحليم قنديل، خلال حديثه على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مفيد فوزي كاتب تسالي ولا يعني شيئا في تاريخ الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن تاريخ مفيد فوزى كان كل اهتمامه ضربات صحفية كبرى تهتم بأخبار الفنانين الاجتماعية، موضحًا أنه اعتقد أنه ناله أذى كبيرا فى عهد جمال عبد الناصر لأنه فصل لمدة 9 شهور.

وأوضح عبد الحليم قنديل، أن ما قاله مفيد فوزى كله ليس له أساس من الصحة، لأن سامى شرف أكد أنه لم يقابل مفيد فوزى أمام نادى هليوبوليس كما أدعى مفيد فوزى ولكنه اتصل بسكرتيره طالبًا مقابلته وبالفعل سامى شرف حدد له ميعاد فى منزله لمقابلته.

وأشار إلى أنه لم يتم فصله ولكنه أوقف عن العمل لمدة 9 أشهر فقط، مؤكدًا أن الإيقاف عن العمل يتم فى المؤسسات الإعلامية بشكل طبيعى ودائمًا ما يحدث.
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