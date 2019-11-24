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رياضة

بعد فوزه بـ أبطال آسيا.. تعرف على موعد مباراة الهلال والترجي في كأس العالم للأندية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:04 م
فريق الهلال السعودي
فريق الهلال السعودي
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محمد السعيد
توج الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على أوراوا الياباني، بهدفين دون رد، في إياب نهائي دروي أبطال آسيا.

جاءت أهداف الهلال السعودي عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 74، وبافتمبي جوميز في الدقيقة 93 من عمر المباراة.

وأنهى الهلال البطولة كأقوى خط هجوم بـ 26 هدفا، بينما حصد مهاجمه بافتمبي جوميز،على جائزتي أفضل لاعب، وهداف البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الترجي التونسي، في افتتاح مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 ديسيمبر المقبل في قطر.

وسبق للهلال أن توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين على التوالي، ي موسم 1999، وموسم 2000.
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