ورشة تدريبية بسكرتارية المرأة باتحاد العمال حول شروط التمييز في الأجور

تناولت مني حبيب أمينة المرأة بالنقابة العامة للعلوم الصحية، الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم التمييز بين الرجل والمراة في الاجور، وقامت بشرح الاتفاقية الدولية رقم ١٠٠، والتي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقالت مني حبيب، ان هناك شروطا للتمييز في الأجر، أن يكون هناك تمييز ايجابي لبعض المهن التي لا تلاقي إقبالا عليها، أو وجود كفاءات نادرة ،مشيرة الي أن أهم شروط الحديث عن التمييز أن تتساوي الإمكانيات والكفاءات.
وطالبت مني حبيب بأهمية دمج قضايا النساء في العمل النقابي، وأن يكون للمرأة تواجد قوي داخل مجالس إدارات المنظمات النقابية، وقالت إن الكوتة هي تمييز ايجابي ولكنه تمييز ودعم مؤقت.
في حين اكدت مني موسي عضو سكرتارية المراة العاملة والطفل ، باسلوب حواري وتفاعلي بين العضوات ان المساواة في النوع الاجتماعي هي مسألة حقوق لا يمكن ان تتجزأ، وقامت بشرح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠ بشأن مساواة العمال والعاملات في الاجر عن عمل ذي قيمة متساوية .
وأشارت إلي أن مفهوم الاتفاقية يشمل الـجر وجميع التعويضات المالية الأخري التي يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة او غير مباشرة نقدا او عينا .
وقدمت مني موسي عدة نماذج ومواقف تكشف عن التمييز وكيفية مناهضته.
و جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها سكرتارية المراة العاملة والطفل باتحاد نقابات عمال مصر ، حول التمييز ضد المرأة في مكان العمل ، يحاضر بها المدربة مني عزت مدير برنامج العمل والمراة بمؤسسة المراة الجديدة ، بحضور سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة ، وامينات المراة بمختلف النقابات العامة.