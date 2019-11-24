ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ورشة تدريبية بسكرتارية المرأة باتحاد العمال حول شروط التمييز في الأجور

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تناولت مني حبيب أمينة المرأة بالنقابة العامة للعلوم الصحية، الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم التمييز بين الرجل والمراة في الاجور، وقامت بشرح الاتفاقية الدولية رقم ١٠٠، والتي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وقالت مني حبيب، ان هناك شروطا للتمييز في الأجر، أن يكون هناك تمييز ايجابي لبعض المهن التي لا تلاقي إقبالا عليها، أو وجود كفاءات نادرة ،مشيرة الي أن أهم شروط الحديث عن التمييز أن تتساوي الإمكانيات والكفاءات.
وطالبت مني حبيب بأهمية دمج قضايا النساء في العمل النقابي، وأن يكون للمرأة تواجد قوي داخل مجالس إدارات المنظمات النقابية، وقالت إن الكوتة هي تمييز ايجابي ولكنه تمييز ودعم مؤقت.

في حين اكدت مني موسي عضو سكرتارية المراة العاملة والطفل ، باسلوب حواري وتفاعلي بين العضوات ان المساواة في النوع الاجتماعي هي مسألة حقوق لا يمكن ان تتجزأ، وقامت بشرح اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٠٠ بشأن مساواة العمال والعاملات في الاجر عن عمل ذي قيمة متساوية .

وأشارت إلي أن مفهوم الاتفاقية يشمل الـجر وجميع التعويضات المالية الأخري التي يدفعها صاحب العمل للعمال بصورة مباشرة او غير مباشرة نقدا او عينا .

وقدمت مني موسي عدة نماذج ومواقف تكشف عن التمييز وكيفية مناهضته.

و جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية التي تنظمها سكرتارية المراة العاملة والطفل باتحاد نقابات عمال مصر ، حول التمييز ضد المرأة في مكان العمل ، يحاضر بها المدربة مني عزت مدير برنامج العمل والمراة بمؤسسة المراة الجديدة ، بحضور سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة ، وامينات المراة بمختلف النقابات العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكرتارية الشباب: الرئيس يعطى درسا عمليا في العمل النقابي بالتواصل مع القواعد العمالية

بسبب القومي للأجور.. مجدي حسن يستقيل من سكرتارية علاقات العمل باتحاد العمال

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة حول تحرش سفير قطر بموظفة بريطانية وابنتها

هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد إصابة الطيار بأزمة قلبية

غلق صفحات الإدارات التعليمية والمدارس وحظر التعامل مع وسائل الإعلام

قبل موجة الرياح والأتربة..هاني الناظر ينصح أصحاب الحساسية بهذه الأدوية

أدعية تساعد على حفظ القرآن .. وهذا أفضل سن لبداية تعلم الأطفال

أخبار الرياضة ليلا.. أزمة الجمعية العمومية بالأهلي .. شرط انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي .. رهان رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور