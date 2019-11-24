ورشة تدريبية بسكرتارية المرأة باتحاد العمال حول شروط التمييز في الأجور

تناولت مني حبيب أمينة المرأة بالنقابة العامة للعلوم الصحية، الاتفاقيات الدولية الخاصة بعدم التمييز بين الرجل والمراة في الاجور، وقامت بشرح الاتفاقية الدولية رقم ١٠٠، والتي تضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.





وقالت مني حبيب، ان هناك شروطا للتمييز في الأجر، أن يكون هناك تمييز ايجابي لبعض المهن التي لا تلاقي إقبالا عليها، أو وجود كفاءات نادرة ،مشيرة الي أن أهم شروط الحديث عن التمييز أن تتساوي الإمكانيات والكفاءات.