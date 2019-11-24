تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى









نشرت رانيا أبو النصر، زوجة النجم ماجد المصري، صورًا جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتألقت رانيا أبو النصر في صورها مع ابنتها داليدا ماجد المصري أثناء حفلة الاحتفال بعيد ميلادها الثامن.وظهرت داليدا، ابنة ماجد المصري الصغرى، بإطلالة مميزة في عيد ميلادها، حيث ارتدت جمبسوت فضيا لامعا، مع شعرها الطويل.أما والدتها رانيا أبو النصر، فتألقت بإطلالة كاجوال، حيث اختارت جمبسوت أسود جلد منحها إطلالة مميزة وقواما ممشوقا.ونشرت رانيا أبو النصر صورة تجمعها بزوجها ماجد المصري مع ابنتهما داليدا من حفل عيد ميلادها.