برلماني يقترح استحداث وزارة للشئون الأفريقية

قال النائب حاتم باشات ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إن لجنة الشئون الأفريقية ستسعى خلال اجتماعاتها المقبلة لاستكمال ما بدأت مناقشته خلال الفترة الماضية بشأن تذليل العقبات أمام الميزانية المرصودة للشأن الأفريقى.



واقترح باشات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" استحداث وزارة للشئون الأفريقية ، بحيث تهتم بكل ما يتعلق بالشأن الأفريقى على كل المستويات ، مشيرا إلى أننا للأسف لدينا وزارات ومسئولين لا تعى أهمية الشأن الأفريقى فى كل المجالات.



واكد على ضرورة اهتمام الوزارات المعنية بوضع خطط لدعم كل ما يتعلق بالشأن الأفريقى ، فى أطار توطيد علاقة مصر بكل دول القارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة.



كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.