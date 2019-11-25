محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة 8 ديسمبر المقبل

قال النائب محمد الفيومى ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن لجنة الإدارة المحلية من المقرر أن تعقد إجتماعاتها على مدار أيام 8 ديسمبر و9 ديسمبر و 10 ديسمبر المقبلين.



وأشار الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش على مدار إجتماعاته خلال الأيام الثلاثة طلبات إحاطة لعدد من النواب فى بعض المحافظات.



وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن طلبات الإحاطة تناقش المشاكل الخاصة بتوصيل المرافق والصرف الصحى و المياه والكهرباء ورصف الطرق.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.



يذكر أن البرلمان خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضى، ناقش الكثير من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.