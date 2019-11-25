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ديني

حكم زراعة شجرة بالقرب من القبور

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
حكم زراعة شجرة بالقرب من قبر؟ .. سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد وسام، امين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع دار الإفتاء المصرية.

وأجاب قائلاً: " أنه لا مانع من زراعة شجرة بالقرب من قبر، ولكن بشرط ألا تكون زراعتها بشكل يتسبب في تمدد جذورها داخل القبر فتؤذي الأموات.

حكم وضع الزرع عند القبر
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن زيارة القبور سنة نبوية قال صلى الله عليه وسلم " «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة».

وأضاف المجمع فى الإجابة على سؤال « ما حكم وضع الزرع عند القبر ؟»، أن من أداب زيارة القبور الثابت في السنة النبوية أن يقول الزائر لأهل القبور «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

واشار المجمع الى أن وضع الزرع على القبر له أصل؛ بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك, فعن ابن عباس-رضي الله عنه-، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يعذبان، وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا بجريدة، فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا» أو: «إلى أن ييبسا».
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