ليست الأولى .. تفاصيل توقيف وائل جسار في المطار مرتين

أثار الفنان اللبناني وائل جسار، أمس السبت جدلاً واسعاً بسبب أزمته عقب رفض السلطات المكسيكية دخوله إلى البلاد وتم ترحيله مرة أخرى إلى لبنان حيث تم توقيفه هو ومدير أعماله يوسف حرب في مطار "كنكون" بالمكسيك.





هذا التوقيف ليس الأول الذي يتعرض له وائل جسار في المطارات حيث سبق أن تم توقيفه في مطار القاهرة منذ سنوات أيضًا.





وعن التوقيف الأخير قال وائل جسار فى مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلاً: "عدت الى لبنان سالمًا، ولا صحة لما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بأننى لم أدخل الأراضي المكسيكية لأن ليس لدي تأشيرة دخول، ولكن التأشيرة التي كانت معى سليمة 100%، ولا أدري حتى الآن ما السبب فيما حدث.





وأضاف وائل جسار قائلاً: "أنا معي فيزا تشنجن واللي بموجبها يحق لأي إنسان إنه يدخل المكسيك، ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، ما بعرف شو السبب اللي منعوني فيه".





وأشار وائل جسار قائلا : من فرنسا لما بيكون الشخص بفرنسا وطالع على المكسيك إذا بيّن إنه الفيزا فيها شي غلط ما بيطعلوه بالطيارة، لكن أنا كان كل شي قانوني 100% ودي النقطة وعلامة الاستفهام اللي حتى الآن مش عارفينها".





كانت سلطات مطار القاهرة أوقفت وائل جسار منذ سنوات لحوزته مبلغ يزيد على 50 ألف دولار وهو ما يخالف القانون المصرى بشأن خروج ودخول الأموال من وإلى مصر، حيث ينص القانون على السماح لكل راكب بحيازة عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها لمغادرة الأراضي المصرية.



