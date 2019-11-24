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الأحد 24 نوفمبر 2019 - 16 : 06 م
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اقتصاد
«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:58 م
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