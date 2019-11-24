فتاوى تشغل الأذهان | هل ترث المختلعة لو كانت في العدة؟.. الصلاة علاج الأمراض المستعصية اغتنمها.. حكم تعطيل مصالح الناس؟.. المفتي يجيب.. وهل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة؟

فتاوى يومية تشغل الأذهان:

هل ترث المختلعة لو كانت في العدة؟.. الإفتاء تجيب علاج الأمراض المستعصية بهذه الصلاة | اغتنمها الإفتاء: قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة حسنة ما حكم تعطيل مصالح الناس؟.. المفتي يجيب





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





فى البداية.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «توفي رجل عن: ابن، وبنت، وزوجة مطلقة طلقة بائنة للخلع، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة؛ فما نصيب كل وارث؟».





وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن يقطع النكاح؛ ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م.





واختتمت الدار فتواها أنه بوفاة الأب عن المذكورين فقط يكون لابنه وبنته جميع تركته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.





بينما قال الدكتور عبدالباسط السيد، إن للصلاة في الدين الإسلامي مكانةً عظيمةً، ومنزلةً رفيعةً لا تبلغها عبادة أُخرى، فهي عماد الدين ورأس الأمر في الإسلام، وتأتي في أركان الإسلام بعد الشهادتين بكونها برهانٌ على ما وقر في القلب، وإقامة الصلاة تكون بأدائها بما فيها من الأركان والفروض مع مراعاة سننها بأوقاتها المحددة، وهي من العبادات التي لم تُفرض في الأرض، وإنَّما أنعم الله تعالى بها على نبيّه صلى الله عليه وسلم بالعروج إلى السماء وخاطبه الله تعالى بفرضها، وكانت في حادثة الإسراء والمعراج التي سبقت هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم بنحو ثلاث سنين.





وأضاف "السيد"، وذلك خلال لقائه ببرنامج إزهري تيوب على قناة إزهري، أنه إذا كان الإنسان واقف منضبطًا أثناء صلاته كأن تكون قدميه فى محاذاه كتفيه ومستحضرأ لعظمة المولى عز وجل فيخرج من جمجمة رأسه شعاع أثناء الركوع والسجود، فإكتشف أحد العلماء أن الصلاة فى جوف الليل وهو قيام الليل تشفي الأمراض الميؤس شفائها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة قيام الليل ( دأب الصالحين وشفاءً من الأسقام).





وتابع قائلًا: أن أحد العلماء أتى بالحالات المريضة الميؤس من شفائها ونصحهم بالصلاة فى جوف الليل فوجدهم يشفون شئً فشئ فإستنتج من هذا أن الصلاة فى جوف الليل يخرج من جمجمة الإنسان إشاعة، فضلًا عن أن بعض الأمراض كالسرطان تحتاج الى إشاعة حتى يخففوا من هذه الألالم فهذه الاشاعة صنعها إنسان فما بالك بالأشاعة النورانية التى تشهد هذه الصلاة لذلك قال رسول الله عنها انها دأب الصالحين وشفاءًا للأسقام.





فيما ورد سؤال أجاب عن الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية، مضمونة هل قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن بدعة ؟.





وأجاب قائلًا: أن قول صدق الله العظيم بدعة حسنة، لافتًا الى أنه ليست كل بدعة محرمة بل ان البدعة يطلق عليها الاحكام الخمسة فهناك بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مكروه ومباحة ومحرمة فقول صدق الله العظيم من البدع المندوبة أو الحسنة ومنه قول عمر بن الخطاب فى صلاة التراويح نعمة البدعة هى.





كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "نحن نعمل فى إحدى الشركات التي تُقَدِّم خدمات للجمهور، ولاحظنا أنَّ بعض الموظفين لدينا لا يقومون بالأعمال المنوطة بهم إلَّا بعد حصولهم على أموالٍ مِن الجمهورِ الذين يُقدِّمون لهم الخدمة، مما يضطر بعض الناس إلى إعطائهم هذه المبالغ للحصول على الخدمات الخاصة بهم وعدم تعطيل أمورهم؛ ونريد أن نسأل عن حكم مِثْل هذه الأموال التي يأخذها الموظفون؟".





وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الموظَّف في الدولة عَاملٌ بأجرة، فهو مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه مع أخذه الأجر على العمل فيه يَعَدٍّ مُحَرَّمٌ على المال العام.





وأوضح «علام» فى إجابته عن السؤال أن تلكُّؤ وإبطاء الموظفين في إنجاز الأعمال الـمُوكلة لهم -خاصة التي ترتبط بالغير- غير جائز شرعًا لثلاثة أسباب؛ حيث كان هذا التَّلَكُّؤ والإبطاء بغير وجه حق.





ونوه المفتى أن السببب الأول يعود إلى أن هذه الفِعْلة فيها مخالفة لولي الأمر وافتيات عليه؛ فقد نَصَّ المشرِّع المصري على عقوبة الموظفين الممتنعين عن العمل؛ فجاء النَصُّ في قانون العقوبات على أنه: [إذا تَرَك ثَلاثةٌ عَلَى الأقلِّ مِن الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صُورةِ الاستقالةِ أو امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، عوقب كل منهم بالحبس مدةً لا تقل عن سَنةٍ وَبِغرامةٍ لا تقل عن ألفي جنيه، ويُضاعَف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، وكان من شأنه أن يُحدِث اضطراباتٍ أو فتنةً بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة، وكل مُوظَّف أو مستخدم عمومي تَرَك عمله أو امتنع عن عَملٍ من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يُعاقَب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، ويضاعف الحدُّ الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يُحدِث اضطرابًا أو فتنةً بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة]. والافتيات على ولي الأمر مَحَرَّم شرعًا.





وتابع "أما السبب الثاني هو كون هذه الفِعْلة فيها خيانة للأمانة التي أؤتمن عليها الموظفون؛ وفي الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ»".



