السيسي: لو لم يتم الاستثمار في مصر وأفريقيا الإرهاب اللي فيها هيطلع.. برلمانيون: البطالة والفقر والتخلف العلمي والثقافي مقومات انتشار الإرهاب

برلماني: الاستثمار طوق نجاة لأفريقيا لمواجهة الإرهاب في القارة السمراء



نائب: الاستثمار فى دول القارة الأفريقية سيساهم فى مواجهة مشكلة البطالة



الهواري: مؤتمر أفريقيا 2019 رسم مستقبل التنمية بالقارة السمراء



خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة المائدة المستديرة حول فرص الاستثمار في إفريقيا أكد قائلا:" لو لم يتم الاستثمار في مصر وأفريقيا الإرهاب اللي فيها هيطلع عليكوا في شكل هجرة غير شرعية وغيرها من الطرق"، الأمر الذي اتفق عليه أعضاء مجلس النواب موضحين، إن البطالة والفقر والتخلف العلمي والثقافي مقومات انتشار الإرهاب وأنه حينما لا يجد الشباب فرص عمل، سيتم تجنيد الشباب عبر الإرهابيين.



فى البداية قال النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن البطالة والفقر والتخلف العلمي والثقافي مقومات انتشار الإرهاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار يعتبر طوق النجاة لأفريقيا، والتي تتم بمقومات اقتصادية، بالإضافة إلى موقعها في قلب الكرة الأرضية.



وأشار كدوانى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى تعاون إفريقى جاد للخروج من الأزمات الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها القارة السمراء، مؤكدًا أن الاستثمار الواسع والتبادل التجاري سيكون بمثابة نقلة نوعية في شتى مناحي الحياة في أفريقيا.



وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أننا في حاجة إلى التعاون الجاد بين دول القارة الأفريقية، والبعد عن المخططات المعادية من بعض الدول التي تريد أن تجعل من أفريقيا ميدان لنفوذها.



كما أوضح أن الاستثمار في أفريقيا يساهم فى توفير فرص عمل ويدعم الاقتصاد في أفريقيا، خاصة أن الإرهاب قائم على البطالة، وبالتالي فلابد من التنمية العاجلة والتعاون الدولي مع أفريقيا ومصر خلال الفترة المقبلة.



ومن جانبه قال النائب حمادة القسط ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الاستثمار فى دول القارة الأفريقية سيساهم فى مواجهة مشكلة البطالة المذمنة التى نعانى منها فى القارة السمراء، مما يسهم فى خلق فرص عمل للشباب الأفريقي.



واكد القسط فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه حينما لا يجد الشباب فرص عمل، سيتم تجنيده عبر الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية وإستخدامهم لتدمير دول ، هذا بالإضافة إلى أن الإستثمار يعمر الأماكن المفتوحة غير الشاغرة ، ويساهم فى إفتتاح مشاريع ضخمة تدر عائد كبير على الدولة.



وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن أغلب الإرهابيين يلجأون إلى هذا الطريق ، حينما لا يجدوا مصدر معيشة لهم ، قائلا حينما يجدوا حياة كريمة فلن يسيروا فى هذا الطريق الضال.



كما أوضح ان الإستثمار فى دول أفريقيا يساعد أيضا فى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، لأنه حينما يجد الشباب فرصة عمل فى بلده ، فلن يلجأ السفر بشكل غير شرعى.



وفى سياق متصل أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، علي أهمية مؤتمر«إفريقيا 2019» والذي تستضيفه مصر للمرة الرابعة على التوالي بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية، لافتًا إلي أن مؤتمر أفريقيا 2019 رسم مستقبل التنمية بالقارة السمراء.



وأضاف «الهواري»، الاستثمار في أفريقيا يساهم فى توفير فرص عمل ويدعم الاقتصاد في أفريقيا، خاصة أن الإرهاب قائم على البطالة، وبالتالي فلابد من التنمية العاجلة والتعاون الدولي مع أفريقيا ومصر خلال الفترة المقبلة.



وتابع، «مصر استعدت للاستثمار الأجنبي بأكبر بنية تحتية يشهدها العالم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكلفة مئات المليارات لاستقبال مئات المستثمرين الأجانب في جميع المجالات الاقتصادية»، لافتًا إلى أنه بدون هذه البنية التحتية العظيمة لم تكن لتنجح أي محاولات للنمو الاقتصادي الذي نتطلع على منذ خمسين عامًا.



وأشار، إلي أن معظم دول القارة السمراء تفتقد إلى وجود بنية أساسية تكنولوجية متطورة، وهو ما يمثل العقبة الأكبر للتحول نحو الرقمنة وأتمتة القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل القطاع المالى والصناعى وغيره من القطاعات، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض التجارب المضيئة فى القارة السمراء التى تُعد نواة للتحول الرقمي، حيث تمكنت غانا من الحصول على المرتبة 13 ضمن الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى نتيجة التطورات التى حققتها التجارة الإلكترونية فى غانا والتى مكنتها من تحقيق معدل نمو بـ8.5% وفقًا للبنك الدولى.

