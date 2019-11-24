تركها أبناؤها.. التدخل السريع ينقذ سيدة مبتورة القدمين تفترش الرصيف مطلع كوبرى أبو العلا.. صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا لسيدة ذوي إعاقة بلا مأوى في العقد الخامس من عمرها تفترش الرصيف أمام مطلع كوبرى أبو العلا بالقاهرة.





على الفور توجه أعضاء الفريق لمكان تواجد السيدة وتبين أنها تدعى/ناهد. ع. ز وتبلغ من العمر 55 عامًا وهي مطلقة ومبتورة القدمين ولديها أربعة أولاد وجميعهم متزوجون وتركوها في الشارع دون رعاية، كما تبين أنها تتقاضى الدعم النقدي تكافل وكرامة بمبلغ 325 جنيهاً وصدر لها كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة ، وبطاقة تموينية.





نجح أعضاء الفريق في إقناعها للانتقال والعيش حياة كريمة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتم استقبالها بدار عقيلة السماع بحلوان.



